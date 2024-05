Bochum: Radio-Sender will Weltrekord brechen – bei diesem Plan wird allen schwindelig

In Bochum startet am Freitag (10.) und Samstag (11. Mai) eine große Party. Dann nämlich wird der Radiosender 1Live „Absolut Bochum“ in der Pottstadt veranstalten. An zwei Tagen werden dann Radiokonzerte, DJ-Sessions und Clubshows in verschiedenen Locations der Stadt stattfinden.

Währenddessen die fette Party in Bochum läuft, möchte der Radiosender aber auch noch einen Weltrekord brechen. Um das zu schaffen, wird es ganz schön schwindelig zur Sache gehen.

Bochum: Der Plan zum Weltrekord

Für den Weltrekordversuch hat 1Live keinen Geringeren als Daniel Danger ausgepackt. Die „1Live-Geheimwaffe“, wie ihn der Radiosender nennt, soll dann mitten im Bermudadreieck zu „Captain Danger“ werden. Denn er möchte auf einer 24-stündigen Schiffschaukelfahrt mindestens 250 Menschen innerhalb von einem einmütigen Gespräch kennenlernen.

Wenn er das schaffen sollte, dann wäre Danger der „Weltrekordhalter für die meisten

Schiffschaukelfahrten mit unterschiedlichen Beifahrer:innen in 24 Stunden“ und würde so einen neuen Rekord aufstellen.

Bochum: So kannst du bei Rekordversuch dabei sein

Wenn auch du bei dem Weltrekordversuch dabei sein willst, dann kannst du einfach ab Freitag (10. Mai) um 15 Uhr auf den Konrad-Adenauer-Platz kommen und Teil der Aktion werden. Die letzten Gesprächspartner empfängt Danger am Samstag (11. Mai) bis 15 Uhr. Um ein Gesprächsthema muss sich dabei niemand Sorgen machen, das wird von 1Live vorgegeben. Für jedes neue Gespräch erhält der Moderator also ein neues Thema.

Von Pflanzen bis zu Möbeln sollen alle Gesprächsthemen vertreten sein. Alle zwei Stunden schaltet das Radio-Tagesprogramm auch live zu Captain Danger auf die Schiffsschaukel. Nur zwischen 1.00 Uhr nachts und 6.00 Uhr morgens wird davon eine Ausnahme gemacht.

Danger selbst freut sich, ist aber auch schon ein bisschen aufgeregt: „Das ist eine der größten Herausforderungen meines Lebens. Mein Magen will den Kurs heute schon ändern.“