Aldi in Bochum knickt ein – Kunde kriegt Park-Knöllchen von Discounter bezahlt

Mal eben zum Aldi in Bochum fahren und ihren Großeinkauf erledigen – das wollten Hans-Udo B. und seine Frau Helga. Doch nach dem Einkauf dann der Schreck: Obwohl sie ihr Auto auf dem Kundenparkplatz abstellten, wurde ein Park-Knöllchen fällig.

Weil er länger als eine Stunde in einem Aldi in Bochum einkaufte, wurde Hans-Udo B. zur Kasse gebeten. 25 Euro sollte er zahlen. Das tat er zwar, aber er soll sein Geld laut der „WAZ“ jetzt vom Discounter-Riese zurückbekommen.

Aldi in Bochum überwacht seine Parkplätze

In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen „Park & Control“ überwacht der Aldi an der Bessemerstraße jetzt seinen Parkplatz. Zu viele Fremd- und Dauerparker besetzen die Kundenparkplätze. Die Parkscheiben-Regelung habe vielerorts nicht mehr funktioniert, wie Aldi-Nord-Sprecherin Emily Rosberger berichtet.

Mit „Park & Control“ soll der Kundenparkplatz besser kontrolliert werden: „An einigen Standorten in Bochum – unter anderem an der Bessemerstraße – setzt unser Dienstleister Bodensensoren ein. Sobald der in der Bodenfläche der Parkbucht installierte Sensor ein abgestelltes Fahrzeug erkennt, beginnt die Zeiterfassung während unserer Öffnungszeiten automatisch. Das Auslegen einer Parkscheibe entfällt somit für unsere Kundinnen und Kunden“, erklärt Rosberger.

Aldi in Bochum: Höchstparkdauer um elf Minuten überschritten

Steht das Fahrzeug länger auf dem Platz als die zulässige Parkzeit es zulässt, überprüfen Servicemitarbeiter von „Park & Control“ den Wagen und verteilen ein Knöllchen. Doch was ist, wenn man seinen Einkauf nicht in der vorgegebenen Zeit erledigt bekommt? Eben so erging es Hans-Udo B. und seiner Helga. Er ist 80, sie 82 Jahre alt. Länger als eine Stunde dauerte ihr Einkauf am 1. März. „Wir sind körperlich eingeschränkt und können deshalb nicht mehr im Eiltempo einkaufen“, erklärt Hans-Udo B.

Sie überschritten die Höchstparkdauer um elf Minuten. Die 25 Euro sollten sie innerhalb von zehn Tagen zahlen. Das tat Hans-Udo B. auch. Inzwischen teilte Aldi-Nord aber mit, dass ihm das Geld zurückerstattet werden soll.