Taktik oder pure Absicht? Kunden von Lidl und Aldi hören jetzt genau hin

Sanft dudelt die Musik im Hintergrund, unterbrochen von den neusten Angeboten des Supermarkts. Was bei den meisten Supermärkten normal ist, scheint bei Lidl und Aldi zu fehlen. Doch warum verzichten so viele Discounter auf Hintergrundmusik in den Filialen?

Kunden fällt es vielleicht nicht direkt auf, aber es hat einen großen Einfluss auf ihr Unterbewusstsein. Viele Supermärkte nutzen nämlich unterschiedliche Tricks, um das Einkaufserlebnis zu verbessern und auch die Kauflust anzuregen – sei es durch den Aufbau der Filiale, das Licht und eben auch durch Hintergrundmusik.

Lidl und Aldi: Schneller und günstiger Einkauf

So hat Rewe sogar ein eigenes Supermarkt-Radio, welches dafür sorgen soll, dass die Kunden ihren Einkauf entspannt angehen. Doch im Gegensatz zu der Konkurrenz herrscht bei den Discountern Lidl und Aldi nur Stille, wie „GIGA“ berichtet.

Das ist jedoch nicht nur ein Versehen, sondern hat einen triftigen Grund, wie Psychologe Jens Lönneker gegenüber „t-online“ erklärt. Unterbewusst unterschieden die Kunden nämlich stark zwischen einem Einkauf in einem Supermarkt wie Rewe, Edeka und Co. oder einem Discounter wie Lidl und Aldi.

Bei einem Einkauf im Discounter erwarten sie einen möglichst schnellen und günstigen Einkauf. Aber auch Aldi und Lidl bevorzugen, dass sich die Kunden schnell entscheiden. Daher läuft auch keine Musik in den Discountern.

Discounter vermeiden zusätzliche Gebühren

Im Gegensatz dazu nehmen die Kunden den Einkauf im Supermarkt deutlich anders wahr und hier verbringen die Kunden mehr Zeit als im Discounter. Lönneker erklärt gegenüber „t-online“: „Viele kaufen dennoch in großen Lebensmittelgeschäften ein, weil sie sich bewusst von dem Angebot inspirieren lassen wollen.“

Neben dem unterschiedlichen Einkaufsverhalten zwischen Supermarkt und Discounter gibt es aber noch einen weiteren guten Grund, warum bei Lidl und Aldi Stille herrscht. Wie „GIGA“ erklärt, wollen die Discounter dadurch Kosten sparen. Wenn in Filialen Musik abgespielt wird, müssen die Unternehmen nämlich eine Gebühr an die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) bezahlen.