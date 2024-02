A40 im Ruhrgebiet lange gesperrt – nicht nur BVB-Fans stöhnen

Diese Sperrung der A40 zwischen Bochum und Dortmund dürfte die Nerven vieler Menschen im Ruhrgebiet strapazieren. Und zwar nicht nur diejenigen von Berufspendlern. Weil die wichtige Autobahn quer durch den Pott über lange Wochenenden gesperrt wird, dürften auch viele Kurzurlauber die Auswirkungen zu spüren bekommen.

Grund für die Sperrung der A40 zwischen Bochum und Dortmund sind Bauarbeiten. Die Fahrbahndecke in beiden Fahrtrichtungen soll zwischen Bochum-Werne und Dortmund-Kley saniert werden, berichten unter anderem die „Ruhrnachrichten“. Von einer Sperrung ist auch ein BVB-Heimspiel betroffen.

A40 im Ruhrgebiet gesperrt: Das musst du wissen

Noch stehen die Termine nicht hundertprozentig fest. Doch die Autobahn GmbH des Bundes hat die anvisierten Zeiträume bereits jetzt kommuniziert. Der Plan sieht vor, den Abschnitt der A40 im Ruhrgebiet mindestens zweimal im Mai über mehrere Tage zu sperren. Betroffen sind zwei lange Wochenenden – ein weiteres kann optional noch hinzukommen.

Auch interessant: Heftiger Regen sorgt für Unfälle auf A40 in Essen – Tunnel droht vollzulaufen

Im ersten Schritt soll die A40 über Christi Himmelfahrt von Bochum in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt werden – und zwar vom 8. Mai (20 Uhr) bis 13 Mai (5 Uhr). Die andere Fahrtrichtung von Dortmund-Kley bis Bochum Werne ist dann rund um Pfingsten an der Reihe. Hier soll laut Plan ab dem 17. Mai (20 Uhr) bis zum 21. Mai (5 Uhr) gearbeitet werden. Sollten die Zeiträume nicht ausreichen, hat die Autobahn GmbH einen Reservetermin um Fronleichnam herum anvisiert (29. Mai bis 3. Juni).

HIER droht Stau durch die A40-Sperrung

In einem der Zeiträume findet auch das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Darmstadt statt (18. Mai, 15.30 Uhr). Dementsprechend voll dürfte es auf den Umleitungsstrecken werden. Damit der gesamte A40-Verkehr nicht für Chaos im Stadtverkehr sorgt, soll eine Umleitung über die A43, A44 und A45 eingerichtet werden.

Mehr Themen:

Zwischen dem Kreuz Bochum und dem Kreuz Dortmund-West musst du in den jeweiligen Zeiträumen daher mit besonders viel Verkehr rechnen. Wer die langen Wochenenden für einen Kurzurlaub nutzen will, sollte sich überlegen, das Ruhrgebiet möglichst weiträumig zu umfahren. Es ist nicht die einzige geplante Sperrung der A40 in Bochum in nächster Zeit. Mehr dazu hier >>>