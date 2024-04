A40 in Bochum: Nächste Sperrung! Wichtiges Kreuz betroffen

Und täglich grüßen Autobahnsperrungen im Ruhrgebiet! Dieses Mal ist die A40 in Bochum betroffen. In der Revierstadt sind zwar die Sanierungsarbeiten an der Brücke im Kreuz Bochum beendet, dennoch bleibt die Sperrung bestehen.

Der Grund: Das Gerüst unter dem Bauwerk auf der A40 bei Bochum muss noch abgebaut werden. Daher sind Sperrungen an verschiedenen Wochenenden notwendig.

A40 in Bochum: Nächste Sperrung!

Die Arbeiten beginnen in der Parallelspur der A40 in Fahrtrichtung Dortmund. Deswegen sind zum einen die Verbindungen von der A43 Fahrtrichtung Wuppertal auf die A40 Richtung Dortmund auf die A43 Fahrtrichtung Münster gesperrt. Die Umleitung führt jeweils über das Kreuz Bochum/Witten.

Und wann genau ist die Autobahn gesperrt? Von Donnerstagabend (18. April) bis Freitagmorgen (19. April) von 21 Uhr bis 5 Uhr und von Freitag ab 21 Uhr bis Montag (22. April) um 5 Uhr.

Außerdem ist im Bereich des Kreuzes in der Nacht von Samstag (20. April) auf Sonntag (21. April) von 21 Uhr bis 5 Uhr auf der A40 Fahrtrichtung Dortmund nur ein Fahrstreifen frei.

Wichtiges Kreuz von Sperrung betroffen

Autofahrer brauchen für die Zeiten auf der A40 in Bochum starke Nerven. Immerhin: Der VfL Bochum spielt am Wochenende beim VfL Wolfsburg, weshalb es an diesem Spieltag nicht zu einem heftigen Verkehrschaos kommen könnte. Dennoch dürften Pendler und Reisende infolge mit einigen Staus zu rechnen haben. Sie sollten also viel Geduld mitbringen.

Bei der Sperrung bleibt es im Ruhrgebiet aber bekanntlich nicht. Denn nur einige Kilometer weiter auf der A42 in Gelsenkirchen müssen sich Autofahrer auf die nächsten Einschränkungen einstellen. So kommt es laut der Autobahn Westfalen wegen Reparaturarbeiten zu Sperrungen auf der A42 bei Gelsenkirchen-Schalke. Denn an der Anschlussstelle werden Fahrbahnübergänge an der Brücke repariert. Daher kommt es zu Sperrungen der Verbindungsfahrbahnen mit folgenden Auswirkungen. Mehr dazu kannst du hier nachlesen.