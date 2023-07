Die Fans konnten es kaum erwarten. Endlich wieder Spitzentennis bei Wimbledon 2023! Beim beliebtesten Grand-Slam-Turnier treten wieder die besten Tennisspieler der Welt auf dem legendären Rasen an.

Bei den Fans gleichviel beliebt und auch oft kritisiert ist Nick Kyrgios. Noch bevor der Tennis-Rüpel aus Australien sein erstes Match bei Wimbledon 2023 absolvieren sollte, gab es eine bittere Nachricht für die Fans und für den 28-Jährigen.

Wimbledon 2023: Bittere Nachricht für Fans

Es ist der Rasen-Klassiker schlechthin und kein Tennisspieler will dieses Turnier verpassen. Am Montag (3. Juli) fiel der Startschuss für Wimbledon 2023. Knapp zwei Wochen danach, am 16. Juli, wird dann der Sieger gekürt. Die Tennis-Stars werden dann wieder alles dafür tun, dass Novak Djokovic seinen Titel nicht verteidigen wird. Im vergangenen Jahr hatte der Serbe in vier Sätzen gegen Nick Kyrgios gewonnen.

Ausgerechnet der Australier, der bei vielen Fans beliebt und auch immer wieder kritisiert wird, ist allerdings nicht am Start. Ausgerechnet bei seinem Lieblingsturnier. Auf dem beliebten Rasen in Wimbledon sorgte Kyrgios immer wieder für ein „Wow“ bei den Zuschauern. Der 28-Jährige kann Tennis auf Weltklasse-Niveau spielen, wenn er denn möchte.

In diesem Jahr wird er das allerdings nicht zeigen können. Kyrgios wird schon sein drittes Grand-Slam-Turnier in Folge verpassen. In einem Beitrag auf Instagram schrieb er: „Ich bin wirklich traurig zu sagen, dass ich mich dieses Jahr aus Wimbledon zurückziehen muss. Ich habe mein Bestes gegeben, um nach meiner Operation bereit zu sein und die Wimbledonplätze wieder betreten zu können.“

Kyrgios sagt ab

Der Tennis-Star weiter: „Während meines Comebacks hatte ich auf Mallorca Schmerzen im Handgelenk. Als Vorsichtsmaßnahme habe ich es untersuchen lassen, und das Ergebnis zeigte einen Bänderriss im Handgelenk. Ich habe alles versucht, um spielen zu können, und ich bin enttäuscht, dass ich vor Wimbledon nicht mehr genug Zeit hatte, um es zu schaffen. Ich werde zurückkommen, und wie immer weiß ich die Unterstützung meiner Fans zu schätzen.“ Noch vor seinem Erstrundenmatch bei Wimbledon 2023 gegen David Goffin gibt es also die bittere Nachricht.

Auf der Pressekonferenz vor dem Start sagte er noch: „Ich habe diese Woche mit einigen wirklich guten Spielern gespielt und meinem Körper geht es gut. Alles, was ich kann, ist: Ich bereite mich vor, gehe raus und spiele gutes Tennis.“ Das kann er nun doch nicht.