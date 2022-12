Vierschanzentournee: Auftaktspringen in Oberstdorf! Deutsche Adler hoffen

Die 71. Vierschanzentournee steht an, los geht es am Mittwoch (28. Dezember) mit der Qualifikation in Oberstdorf. Richtig ernst wird es dann aber erst am Donnerstag (29. Dezember), wenn für die Skispringer der erste Wettbewerb auf dem Programm steht.

Für die deutschen Skispringen sind die Vorzeichen vor der 71. Vierschanzentournee nicht ganz so rosig, doch bei dem legendären Wettkampf weiß man nie. Wie es für die deutschen Springer beim Auftaktspringen in Oberstdorf läuft, erfährst du hier bei uns im Live-Ticker.

Vierschanzentournee: Auftaktspringen in Oberstdorf im Live-Ticker

Am Mittwoch (28. Dezember) startet die Vierschanzentournee um 16.30 Uhr mit der Qualifikation. Am Donnerstag (29. Dezember) beginnt der 1. Wertungsdurchgang ebenfalls um 16.30 Uhr. Dann wird es für die deutschen Springer um Karl Geiger erstmals richtig ernst. Es gilt wie immer die alte Weisheit: Man kann beim Auftaktspringen die Tournee nicht gewinnen, aber man kann sie schon verlieren.

17.35 Uhr: Der Top-Favorit gibt sich keine Blöße! Dawid Kubacki springt nach kurzem Warten auf die richtigen Windverhältnisse gegen Wladimir Sografski in den zweiten Durchgang. 140 Meter sind dabei eine deutliche Ansage an die Konkurrenz.

17.30 Uhr: Timi Zajc springt gegen Junshiro Kobayashi in den zweiten Durchgang. Aufgrund seines 22. Platzes wird er allerdings wohl jetzt schon raus um den Gesamtsieg sein.

17.19 Uhr: Auch Karl Geiger ist weiter! 136 Meter reichen dem Deutschen um sich gegen Stefan Kraft durchzusetzen. Der Österreicher führt nun die Lucky-Looser-Wertung an.

17.13 Uhr: „Ziiieeeehhh“ rufen die deutschen Fans und Andreas Wellinger kommt der Forderung nach! Mit 135 Metern setzt sich der deutsche Adler gegen Muhammed Ali Bekir durch und springt vorübergehend auf den ersten Platz.

16.55 Uhr: Die deutschen Fans sind erneut aus dem Häuschen! Mit 118.5 Metern schafft es nach Schmid und Leyhe mit Philipp Raimund der dritte deutsche Adler in den zweiten Durchgang. Vilho Palosaari aus Finnland scheidet aus.

16.43 Uhr: Es geht heiter weiter, und der nächste Deutsche ist weiter. Stephan Leyhe konnte sich mit Giovanni Bresadola gegen den besten Italiener im Feld durchsetzen. Immerhin sind nun zwei deutsche Springer sicher in der nächsten Runde.

16.40 Uhr: Die deutschen Adler starten nicht gut! Auch Pius Paschke (110 Meter) hatte gegen Jan Hörl (120.5 Meter) aus Österreich das Nachsehen. Damit ist der nächste deutsche Adler ausgeschieden.

16.36 Uhr: Das erste Knaller-Duell des Tages steht an: Ryoyu Kobayashi gegen Lovro Kos. der Titelverteidiger hatte knapp das Nachsehen und führt nun die Lucky-Losser an. Kos ist weiter.

16.35 Uhr: Besser als sein Kollege macht es Konstantin Schmid (111.5 Meter). Der zweite Adler auf der Schanze konnte sich knapp gegen Kontrahent Artti Aigro (108 Meter) durchsetzen.

16.31 Uhr: Markus Eisenbichler (115 Meter) eröffnet für Deutschland die 71. Vierschanzentournee und startet direkt enttäuschend. Aufgrund der schlechteren Punktzahl scheidet er gegen Arda Ipcioglu (117 Meter) direkt aus. Kein guter Start der deutschen Adler …

15.04 Uhr: In gut anderthalb Stunden geht die 71. Vierschanzentournee los. Eröffnet wird das Springen mit dem Duell Fatih Arda Ipcioglu (Türkei) gegen Markus Eisenbichler (Deutschland).

06.20 Uhr: Für die größte deutsche Hoffnung geht es heute ausgerechnet gegen Stefan Kraft, einen Top-Springer aus Österreich. „Ich habe leider ein bisschen einen schlechten K.o.-Partner erwischt. Wenn die Sprünge so bleiben, brauche ich mir da aber nicht ins Hemd zu machen“, sagte Geiger.

06.18 Uhr: Die Duelle der Top-Springer:

Halvor Egner Granerud (Norwegen/1.) – Naoki Nakamura (Japan/50.)

Dawid Kubacki (Polen/2.) – Wladimir Sografski (Bulgarien/49.)

Timi Zajc (Slowenien/3.) – Junshiro Kobayashi (Japan/48.)

Ryoyu Kobayashi (Titelverteidiger/Japan/23.) – Lovro Kos (Slowenien/28.)

06.14 Uhr: Die Duelle der deutschen Springer beim Auftaktspringen in Oberstdorf:

Karl Geiger (Oberstdorf/7.) – Stefan Kraft (Österreich/44.)

Andreas Wellinger (Ruhpolding/8.) – Muhammed Ali Bekir (Türkei/43.)

Philipp Raimund (Oberstdorf/14.) – Vilho Palosaari (Finnland/37.)

Pius Paschke (Kiefersfelden/21.) – Jan Hörl (Österreich/30.)

Constantin Schmid (Oberaudorf/24.) – Artti Aigro (Estland/27.)

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/25.) – Fatih Arda Ipcioglu (Türkei/26.)

Stephan Leyhe (Willingen/31.) – Giovanni Bresadola (Italien/20.)

Donnerstag, 06.05 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen am Wettkampftag. Heute wird es bei der Vierschanzentournee zum ersten Mal richtig ernst.

17.42 Uhr: Halvor Egner Granerud gewinnt die Quali vor Kubacki und Timi Zajc. Bester Deutscher ist Karl Geiger auf Platz sieben. Direkt dahinter liegt Andreas Wellinger.

16.36 Uhr: Der Rumäne Andrei Feldorean eröffnet die Qualifikation und landet bei 91,5 Meter.

13.26 Uhr: Der Top-Favorit auf den Sieg ist Dawid Kubacki (Polen). Halvor Egner Granerud (Norwegen), Anze Lanisek (Slowenien) und Stefan Kraft (Österreich) dürften seine härtesten Konkurrenten sein.

11.58 Uhr: Als Top-Favoriten gehen die deutschen Skispringer in diesem Jahr nicht in die Vierschanzentournee. Karl Geiger darf sich wohl die besten Chancen ausrechnen, die Favoriten kommen aber aus anderen Ländern.

11.45 Uhr: Deutschland ist mit insgesamt sieben Springern in Oberstdorf am Start. Angeführt wird das Aufgebot von Karl Geiger. Mit dabei sind außerdem Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe, Constantin Schmid und Pius Paschke. Den zusätzlichen Quotenplatz sicherte sich Philipp Raimund.

10.36 Uhr: Um 16.30 Uhr startet die Quali. 61 Springer gehen dann an den Start, 50 qualifizieren sich für den Wettbewerb am Donnerstag. Das Quali-Ergebnis ist wichtig für den Wettbewerb, denn anders als bei normalen Springen wird der 1. Durchgang im K.O.-Modus ausgetragen. Heißt: Der Erste der Quali springt gegen den 50. der Quali.

10.12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zur 71. Vierschanzentournee. Heute beginnt der legendäre Wettbewerb in Oberstdorf mit der Qualifikation.