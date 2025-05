Mallorca: Deutscher Urlauber am Ballermann überfallen – „Habe mich immer vermeintlich sicher gefühlt“

Wer an den Ballermann auf Mallorca reist, der hat meist nur eins im Sinn: Party ohne Ende. Doch immer wieder kommt es an der Playa de Palma zu unschönen Vorfällen. Diebstähle in Verbindung mit körperlicher Gewalt gibt es auf der Partymeile immer wieder.

In der Nacht auf Freitag (17. Mai) wurde ein deutscher Urlauber am Ballermann von zwei Männern überfallen. Ihm wurde nicht nur sein Handy und seine Brieftasche geklaut, sondern auch noch seine teure Uhr. Ein Zwischenfall, der den Mann nachdenklich stimmt.

Mallorca: Überfall am Ballermann

In den frühen Morgenstunden kam es am Freitag (17. Mai) zum Horrorszenario für einen deutschen Urlauber. Zwei Männer überwältigten ihn und raubten ihn aus. „Gegen 4.20 Uhr war ich nur 100 Meter vom Hotel entfernt. Ich war alleine unterwegs, aber keinesfalls betrunken. Ich habe auch nicht gewankt. (…) Der Mann packte mich und zog mich nach hinten. Ein, zwei Schläge hat er auch kassiert“, so der Urlauber namens Achim M. gegenüber der „Mallorca Zeitung“.

Die Diebe hatten es vorrangig auf seine Uhr abgesehen, die der 61-Jährige am Arm trug. 18.000 Euro ist die Rolex wert, berichtet der Mann. „Der Zweite griff gezielt unter meine Jacke und ging an meinen linken Arm. Entweder hatte er mich ausspioniert und wusste, dass ich eine Uhr trage, oder er vermutete es einfach“, heißt es.

„Ich habe mich immer vermeintlich sicher gefühlt“

Die Diebe entwendeten neben der teuren Uhr auch sein Handy und sein Portemonnaie, worin sich 150 Euro Bargeld befanden. Der Überfall überrascht den 61-Jährigen, wie er deutlich macht. „Ich habe mich immer vermeintlich sicher gefühlt. (…) Ich bin 1,90 Meter groß und wiege 100 Kilo. Da dachte ich mir immer: Was soll mir passieren?“, so der Urlauber.

Deswegen nicht mehr nach Mallorca zu reisen, kommt für Achim M. jedoch nicht infrage. „Das hätte genauso in Heidelberg oder sonst wo passieren können. Natürlich laufe ich heute nicht mehr so unbedarft durch die Gegend“, sagt der Urlauber gegenüber der „Mallorca Zeitung“.