Vierschanzentournee im Live-Ticker: DSV unter Druck – schlägt Paschke in Garmisch zurück?

Das Auftaktspringen der 73. Vierschanzentournee in Oberstdorf lief für den DSV vor allem dank Karl Geiger (8.) und Pius Paschke (4.) zufriedenstellend ab. Doch der DSV und die Springer wollen mehr. In Garmisch-Partenkirchen bietet sich nun die Chance, Boden auf das führende Trio aus Österreich gutzumachen.

Das österreichische Team geht nach dem Springen in Oberstdorf als klarer Favorit in das Springen in Garmisch. Angeführt von Stefan Kraft, der zum Auftakt siegte, soll auch beim zweiten Stopp der Vierschanzentournee Rot-Weiß-Rot ganz oben stehen. Die deutschen Athleten dürfte etwas dagegen haben. Doch können Paschke, Geiger und Co. den Österreichern wirklich gefährlich werden?

Vierschanzentournee im Live-Ticker

Weiter geht es bei der 73. Vierschanzentournee am Dienstag (31. Dezember) mit der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen. Einen Tag später findet dann das legendäre Neujahrsspringen statt.

Wir begleiten für dich das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen im Live-Ticker und versorgen sich mit den wichtigsten Informationen.

12.08 Uhr: Derzeit läuft der Probedurchgang in Garmisch, ehe es in knapp 90 Minuten dann ernst wird.

11.00 Uhr: Neben Paschke, Andreas Wellinger, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Philipp Raimund und Adrian Tittel, die allesamt schon in Oberstdorf mit dabei waren, sind für das deutsche Team vier weitere Skispringer am Start. Deutschland setzt in Garmisch auf die sogenannte „nationale Gruppe“.

Neben Markus Eisenbichler (Siegsdorf) haben sich die Trainer für Constantin Schmid (Oberaudorf), Luca Roth (Meßstetten) und Felix Hoffmann (Goldlauter) entschieden.

10.03 Uhr: Nach dem furiosen Auftakt in Oberstdorf, der von den Österreichern dominiert worden ist, wollen und müssen die DSV-Adler um Hoffnungsträger Paschke in Garmisch zurückschlagen. Der erste Schritt wäre ein starkes Quali-Ergebnis.

Oberstdorf (Große Olympiaschanze)

31. Dezember 2024, 13.30 Uhr: Qualifikation – ARD und Eurosport

01. Januar 2025, 14.00 Uhr: Wettkampf – ARD und Eurosport

09.35 Uhr: Das Auftaktspringen in Oberstdorf war vor allem für die österreichischen Nachbarn ein echtes Fest. Österreich belegte die ersten drei Plätze. Stefan Kraft gewann vor Jan Hoerl und Daniel Tschofenig. Auf vier folgte Pius Paschke. Die Österreicher gehen auch in Garmisch wieder als große Favoriten in das Springen.

Dienstag, 31. Dezember, 08.45 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Station der 73. Vierschanzentournee. Die Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen steht heute auf dem Programm. Um 13.30 Uhr geht es los.