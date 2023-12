Vierschanzentournee: Endlich wieder ein deutscher Sieg? Wellinger mit klarer Ansage

Andreas Wellinger, Olympiasieger und eine der großen Hoffnungen des deutschen Skispringens, zeigt keinerlei Anzeichen von Unmut, wenn es um Fragen nach dem lang ersehnten ersten deutschen Tournee-Sieg seit über zwei Jahrzehnten geht.

Der Sportler blickt mit Zuversicht auf die bevorstehende Vierschanzentournee, die von Ende Dezember 2023 bis Anfang Januar 2024 stattfinden wird, und äußert sich positiv über die mediale Aufmerksamkeit, die dieser Wettbewerb mit sich bringt.

Vierschanzentournee: Deutsche Skispringen träumen vom Sieg

Wellinger erlebt eine Zeit gesteigerter öffentlicher Wahrnehmung, was ihn und seine Teamkollegen nur freut: „Wir zu dieser Zeit im Jahr die Aufmerksamkeit haben und uns viele Sportbegeisterte zuschauen“, so Wellinger in der „Bild am Sonntag“. Wellinger wird als einer der deutschen Hoffnungsträger gehandelt, nachdem der letzte Sieg bei der Tournee durch Sven Hannawald im Jahr 2002 errungen wurde.

Die 72. Ausgabe der Vierschanzentournee beginnt mit der Qualifikation in Oberstdorf. Das gesamte deutsche Skisprungteam hegt den Wunsch, endlich wieder an der Spitze zu stehen: „Wir wollen, dass endlich mal wieder am 6. Januar ein Springer mit einer deutschen Fahne ganz oben stehen darf. Wir waren ja sehr, sehr oft nah dran.“ Die Erwartungen sind hoch, sowohl bei den Springern als auch bei den Fans: „Alle, inklusive der Zuschauer, wollen den deutschen Tournee-Sieg genauso wie jeder Zuschauer.“

Wellinger meldet sich stark zurück

Trotz eines schwierigen Weges zurück, der „sehr mühsam und mit vielen Tälern verbunden“ war, ist Wellinger „extrem stolz“ auf sein Comeback und die erreichte Platzierung im Gesamtweltcup hinter Stefan Kraft aus Österreich. Seine Motivation schöpft er aus dem Selbstvertrauen und dem unermüdlichen Spaß am Sport. „Ich habe weitergemacht, weil ich wusste, ich kann’s. Und weil ich immer Spaß daran hatte, auch wenn es nicht so gelaufen ist“, so Wellinger.

Die Vierschanzentournee ist ein prestigeträchtiges Skisprungevent, das jährlich in Deutschland und Österreich stattfindet und Tausende von Fans anzieht. Es wird als einer der Höhepunkte im Wintersportkalender angesehen und hat eine lange Tradition, die herausragende Athleten aus der ganzen Welt anlockt. Nach 22 Jahren ohne deutschen Sieg liegt die Hoffnung nun auf Andreas Wellinger und seinen Teamkollegen, um den Erfolg nach Deutschland zurückzubringen.

