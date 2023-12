Vierschanzentournee: Schwerer Schock vor dem Start! Springen stark gefährdet

Ein schwerwiegender Vorfall erschüttert die Skisprung-Welt kurz vor einem Höhepunkt der Saison: Die Vierschanzentournee steht auf der Kippe.

Eine Lawine hat Teile der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen beschädigt, womit das Finale der Vierschanzentournee stark gefährdet ist. Inmitten der winterlichen Idylle steht das Organisationsteam jetzt vor einer gewaltigen Herausforderung.

Vierschanzentournee: Lawine zerstört Schanze in Bischofshofen

Die „Kronen-Zeitung“ meldet, dass der Vorfall überraschend auftrat. Ein Mix aus heftigen Schneefällen gefolgt von starkem Regen hat zum Versagen der Schneenetze im Aufsprunghang geführt, was eine Lawine in den Auslauf nach sich zog. „Das ist uns noch nie passiert. Wir hatten viel Schnee, danach regnete es stark. Da dürfte die Last für die Netze zu groß geworden sein“, erklärt Skiclub-Präsident Manfred Schützenhofer. Der immense Schneehaufen im Auslauf ist nun „hart wie Beton“, was die Aufräum- und Reparaturarbeiten massiv erschwert.

Die Organisatoren, angeführt von Manfred Schützenhofer, sind fest entschlossen, den Schaden rechtzeitig zu beheben. Die Aufräumarbeiten haben bereits mit dem Einsatz von schwerem Gerät, wie Baggern, begonnen. „Wir müssen es einfach schaffen“, so Schützenhofer zuversichtlich. Die zerstörten Schneenetze sollen zügig durch neue, aus Klingenthal gelieferte, ersetzt werden. Zudem ist der Austausch von 100 Laufmetern Bande erforderlich. Um das Schanzenareal in den kommenden 18 Tagen für das 72. Finale der Vierschanzentournee instand zu setzen, müssen zahlreiche Extraschichten eingelegt werden.

Kosten im sechsstelligen Bereich

Der finanzielle Aufwand der Reparaturarbeiten ist enorm, und die Kosten werden in einer „sechsstelligen Summe“ beziffert. Trotz der finanziellen Herausforderung und der knappen Zeit bis zur Qualifikation, die bereits am 5. Januar stattfindet, gibt sich das Organisationsteam kämpferisch und arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung.

Die Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen ist traditionell der Austragungsort des Finales. Gestartet wird die Vierschanzentournee am 28. Dezember in Oberstdorf.

