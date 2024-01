Vierschanzentournee im Live-Ticker: Wellinger am Boden! Kobayashi nicht zu schlagen

Spannender könnte es gar nicht sein! So schnell kann es gehen, die Vierschanzentournee neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Am Samstag (6. Januar) steht in Bischofshofen die Entscheidung um den prestigeträchtigen goldenen Adler an.

Mitten drin im Rennen ist noch immer Andreas Wellinger – auch wenn er seine Gesamtführung an Ryoyu Kobayashi abgeben musste. Welcher der beiden Top-Springer entscheidet die Vierschanzentournee in diesem Jahr für sich?

Vierschanzentournee im Live-Ticker: Schafft Wellinger die Sensation?

Seit über 20 Jahren wartet Deutschland auf einen Sieg bei der Vierschanzentournee. Ist Andreas Wellinger derjenige, der den Fluch endlich bricht? Trotz (minimalem) Rückstand kann er es schaffen. Ob das gelingt? Mit unserem Live-Ticker verpasst du keinen seiner Sprünge.

Vierschanzentournee | Gesamtwertung

Ryoyu Kobayashi 1145,2 Punkte Andreas Wellinger 1120,7 Punkte Stefan Kraft 1112,7 Punkte Jan Hörl 1093,5 Punkte Anze Lanisek 1089,1 Punkte

Bischofshofen | Endergebnis

Stefan Kraft 288,9 Punkte Ryoyu Kobayashi 287,6 Punkte Anze Lanisek 281,8 Punkte Manuel Fettner 271,4 Punkte Andreas Wellinger 267,9 Punkte

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

19.05 Uhr: Einen irren Moment gab es, kurz bevor Kobayashi zum ersten Mal springen musste. Der Japaner vergaß tatsächlich seine Skier auf dem Weg zur Schanze. Hier bekommst du alle Details zum Fauxpas.

18.26 Uhr: Wellinger bei der ARD: „Ich bin ein bisschen hin und her gerissen grundsätzlich bin ich stolz auf meine Tournee. Aber heute ist es bitter, weil ich Vergleich zu gestern einen Schritt nach vorne gemacht habe. Heute bin ich leider zu langsam angefahren und war in einer Phase unterwegs, wo der Schneefall zugelegt hat. Ryoyu war aber einfach zu stark, den hätte ich heute eh nicht knacken können.“ Er bedauert zudem, dass er ausgerechnet in Innsbruck und Bischofshofen plötzlich Probleme hatte. „Es hat einfach nicht sein sollen“, sagt er.

18.23 Uhr: Im Auslauf übergibt Vorjahressieger Granerud die begehrte Trophäe an Kobayashi, der von den Fans gefeiert und von seinen Kollegen geschultert wird.

18.21 Uhr: Das war es also einmal mehr mit den Hoffnungen für Skisprung-Deutschland. Andreas Wellinger scheitert an den beiden Schanzen in Österreich. Kobayashi dagegen funktioniert wie ein schweizer Uhrwerk. Vier zweite Plätze bringen ihm am Ende den Gesamtsieg. Das Warten auf einen Nachfolger von Sven Hannawald geht weiter.

18.18 Uhr: Und mit all seiner Ruhe lässt der Japaner wirklich gar nichts anbrennen. Kobayashi schnappt sich den dritten goldenen Adler. 139 Meter erreicht er. Es reicht im Tagesranking noch für Platz 2.

18.18 Uhr: Lanizek und Kraft hauen beide nochmal einen raus. 141 und 140 Meter für die beiden Springer. Aber jetzt wartet die Entscheidung in der Gesamtwertung.

18.14 Uhr: Fettner verdrängt Wellinger von der Spitze. Der Österreicher übernimmt die Führung.

18.10 Uhr: Der Sprung ist gut, das ist die Führung – aber das wird vermutlich nicht reichen. Er erreicht nach 137 Metern den Boden, also die Weite, die Kobayashi im ersten Durchgang ausgepackt hat.

18.09 Uhr: Jetzt kommt Wellinger…

18.07 Uhr: Geiger kommt nicht an Paschke ran, dennoch verabschiedet er sich mit einer vernünftigen Weite von ebenfalls 133 Metern. Das reicht aber nicht, um Paschke zu knacken – er stürzt im Ranking sogar deutlich ab.

18.03 Uhr: Pius Paschke und Karl Geiger wollen wenigstens noch ein vorzeigbares Tournee-Ergebnis erreichen. Paschke zeigt einen guten zweiten Sprung mit 133,5 Meter. Er übernimmt zunächst die Führung. Jetzt warten die letzten 10 Spinger.

17.55 Uhr: Raimund versucht sich ein zweites Mal und zeigt seinen vielleicht besten Sprung hier. 134 Meter sind für ihn ein Brett, da er bekanntermaßen kein großer Fan der Tournee ist. Er liegt jetzt erstmal auf Platz 2.

17.46 Uhr: Eine erste Duftmarke setzt hier Lokalmatador Daniel Tschofening, der mit 247,7 Punkten erstmal die Führung übernimmt.

17.41 Uhr: Der 2. Durchgang beginnt. Es hilft nur noch hoffen und beten aus deutscher Sicht.

17.24 Uhr: Der Blick also auf die Gesamtwertung: Kobayashi jetzt bei 1001,7 Punkte, Wellinger kommt auf 982,7. Das sind umgerechnet nun fast 10 Meter, die er knacken muss.

17.21 Uhr: Alle Blicke jetzt auf den Japaner der mit einem Lachen losfliegt. UND WIE! Kobayashi springt auf 137 Meter. Und das ist jetzt wohl der Tiefschlag für alle Sieg-Hoffnungen von Andreas Wellinger. Kobayashi bekommt 144,1 Punkte und baut den Vorsprung um 14,2 Punkte aus.

17.19 Uhr: Der Weltcup-Führende Stefan Kraft zaubert sich auf 136,5 Meter. Die Schanze gibt gerade ordentlich was her. Und jetzt kommt Kobayashi. Das sieht nicht gut aus für Wellinger.

17.15 Uhr: Kobayashi rennt im Springer-Lager ein paar mal hektisch hin und her. Was da los ist, lässt sich nicht sagen. Aber er lächelt noch immer. Von Verunsicherung keine Spur.

17.09 Uhr: Neue Bestweite von Lovro Kos. Mit 135,5 Meter und 0,1 Punkten mehr setzt er sich auf Platz 1.

17.05 Uhr: Aalto ist natürlich keine Hausnummer, zeigt aber einen soliden Sprung. 120,5 Meter erreicht der Finne. Doch für Wellinger geht es natürlich um den Gesamtsieg, nicht um das Duell.

Und dann geht Wellinger in die lange Anlaufspur und zeigt zumindest einen Sprung auf 132 Meter. Glücklich sieht er allerdings nicht aus. Auch er weiß: Das hat Kobayashi locker drin. mit 129,9 Punkten ist er erstmal Dritter.

17.03 Uhr: Kamil Stoch sticht den Bruder von Kobayashi aus. Jetzt kommt das Wellinger-Duell gegen Antti Aalto.

17.00 Uhr: Jetzt meldet sich auch noch Jürgen Klopp mit einem Grußwort an Andi Wellinger. Er spricht dem deutschen Adler Mut zu.

16.58 Uhr: Jetzt kommt der Youngster Philipp Raimund. Er muss gegen Johann Andre Forfang ran. Raimund zeigt sich im Vergleich zu gestern stark verbessert. Mit 126,5 Metern legt er gut vor. Forfang landet im Vergleich dazu deutlich zu früh. Raimund kommt damit direkt in den zweiten Durchgang. Nur noch ein Duell bis Wellinger jetzt.

16.52 Uhr: Pius Paschke nimmt es mit Taku Takeuchi. Der Japaner ist am heutigen Abend kein Gegner. Seine 111 Meter gilt es zu schlagen. Und das macht der Routinier ganz abgezockt. 129 Meter und 125,3 Punkte sind vorerst Platz 4.

16.50 Uhr: Das Schneetreiben ist jetzt auf jedenfall ein dichtes. Der Wind spielt bisher allerdings mit. Bisher gibt es keine Verzögerungen.

16.48 Uhr: Direkt danach ist Karl Geiger gegen Tande ran. Die einstige deutsche Tournee-Hoffnung macht es besser als Leyhe. Beim ihm misst die Anlage 129 Meter. Damit ist er weiter

16.45 Uhr: Kubacki legt mit 125 Metern und 115,1 Punkten vor. Das ist machbar für Leyhe, der mit ein wenig Rückenwind in die Spur geht. Obwohl die Chance da ist, direkt weiterzukommen, ist sein Sprung zu flach. Es reicht nur zu 119 Metern. Das wird selbst mit dem zweiten Durchgang eng.

16.44 Uhr: Zum Abschluss der Vierschanzentournee meldet sich der Vorjahres-Sieger Halvor Egner Granerud zurück. Mit 132 Metern übernimmt er zunächst die Führung. Jetzt kommt das Duell Kubacki gegen Leyhe.

16.36 Uhr: Die Mama von Andreas Wellinger steht an der Schanze – und ist mega angespannt: „Es ist ganz grauenvoll, wenn man nur zuschauen kann. Die Nervosität ist am Arsch.“

16.31 Uhr: Und damit geht es Schneetreiben. Los geht es mit Alex Insam und Roman Koudelka. Bis zum ersten Deutschen dauert es noch.

16.18 Uhr: Ein Blick in den Himmel zeigt schon jetzt: leichter Schneefall und oben auf dem Berg auch etwas Nebel. Den Springern wird heute nochmal alles abverlangt.

16.05 Uhr: So langsam wird es ernst. In 25 Minuten startet der erste Durchgang. Im deutschen Lager ist man optimistisch. „Auf dieser Schanze habe ich Andi schon springen sehen, wie kam ein anderer“, sagte zum Beispiel Pius Paschke. Die Kollegen trauen Wellinger den Triumph zu.

14.54 Uhr: Ein kurzer Blick auf die Wetterprognose, die heute einen erheblich Einfluss auf den Ausgang haben könnte. Ab 17 Uhr zeigt das Regenradar über Bischifshofen derzeit geringen Schneefall an. Wird der Gesamtsieg heute wirklich zur Wetter-Lotterie? Zu diesem Zeitpunkt dürften weder Andi Wellinger noch Ryoyu Kobayashi schon unten sein…

14.17 Uhr: Lob bekommt Wellinger von Skisprunglegende Simon Amann. „Andi ist bei allen Verhältnissen stark. Das macht es aus, da vorne mitzumischen“, sagte der Schweizer. Eine Prognose wollte er trotzdem nicht abgeben.

12.51 Uhr: Für den deutschen Skispringer gibt es besondere Unterstützung: Wellingers Mutter, die bei der Organisation des Biathlon-Weltcups, der in der kommenden Woche in Ruhpolding stattfindet, eingespannt ist, soll es rechtzeitig an die Paul-Außerleitner-Schanze schaffen.

„Der Plan wäre, dass sie morgen da ist“, sagte Wellinger am Freitagabend. Auch sein Vater, seine Schwester, sein Schwager, seine Freundin mit ihrer Familie und Freunde wollen live vor Ort mitfiebern. „Das dauert zu lang, alle aufzuzählen“, sagte Wellinger und lachte.

11.40 Uhr: „Er ist mal der klare Favorit, das hat er mal bewiesen“, sagte Wellinger nach der Qualifikation. „Ich habe mir diesen Tag anders vorgenommen. Das war heute noch ein bisschen hölzern.“

Samstag, 09.18 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Heute ist der Tag der Entscheidung. Andreas Wellinger ist noch in aussichtsreicher Position, doch das Quali-Springen verheißt nichts Gutes. Kann er den Japaner Ryoyu Kobayshi trotzdem schlagen?

17.39 Uhr: Damit stehen Ergebnisse und Duell für morgen fest. Ein Überblick über die deutschen Duelle:

Stephan Leyhe – Dawid Kubacki

Karl Geiger – Daniel-Andre Tande

Pius Paschke – Taku Takeuchi

Philipp Raimund – Johann Andre Forfang

Andreas Wellinger – Antti Aalto

17.36 Uhr: Als Letztes komplettiert der Weltcup-Führende Stefan Kraft die Quali. Auch er kann Kobayashi nichts anhaben. Damit steht der Sieger fest. Wellinger ist letztlich nur Neunter. Aber heute werden ja auch noch keine Punkte vergeben.

17.35 Uhr: Wie reagiert Andreas Wellinger? Nicht gut! Verzweifelt schüttelt der Deutsche den Kopf. Er liegt zehn Meter hinter Kobayashi. Damit startet er morgen auch ein gutes Stück früher als sein japanischer Konnkurrent.

17.33 Uhr: Und da kommt Kobayashi. Und wie cool ist dieser Japaner eigentlich? Kobayashi fliegt höher als alle anderen und bei ihm sieht das alles so mühelos aus. Mit 138 Metern übernimmt er die Führung.

17.32 Uhr: Jetzt wartet der deutsche Doppelpack aus Karl Geiger und Pius Paschke. Geiger zeigt zwar keinen Wahnsinnssprung aber nach der Landung immerhin die Faust. Es geht wieder nach oben. 129,5 Meter schafft er. Paschke steht schon zwei Meter früher im Schnee. Das reicht natürlich für beide um morgen dabei zu sein. Das ist erstmal das Wichtigste.

17.21 Uhr: Auch Stephan Leyhe schafft an seinem Geburtstag die Qualifikation. Er springt 128,5 Meter.

17.13 Uhr: Philipp Raimund ist der erste Deutsche, der in die Spur geht. Sein Satz endet aber sehr früh. 122 Meter zeigt die Anzeige schließlich. Damit ist er zwar qualifiziert, landet aber weit hinten.

16.43 Uhr: Bis zum ersten Deutschen Springer dauert es noch ein wenig. Aktuell führt Benjamin Østvold aus Norwegen mit deutlichem Abstand.

16.30 Uhr: Auf geht es in die Qualifikation. Lokalmatador David Haagen startet mit einem Satz auf 120 Meter.

15.50 Uhr: Dass Wellinger weiß, wie man in Bischofshofen weit springt, zeigte er im Januar 2017. Damals stellte er mit 144,5 Metern den Schanzenrekord auf.

14.31 Uhr: Ein Blick auf die übrigen Deutschen, die vor der Vierschanzentournee im Weltcup ja so stark waren. Zweitbester Deutscher ist Youngster Philipp Raimund als Tournee-Elfter. Karl Geiger (14.) und Stephan Leyhe (16.) liegen dahinter. Pius Paschke musste als 22. abreißen lassen.

12.39 Uhr: In seiner neuen Rolle scheint sich Wellinger wohl zu fühlen. Jedenfalls wirkt er über den Führungsverlust nicht traurig, wenn er sagt: „Ich bin jetzt nicht mehr der Gejagte, sondern der Jäger. Ich werde voll angreifen.“

11.33 Uhr: Erstmal geht es aber heute in der Qualifikation darum, eine gute Ausgangsposition zu schaffen. Wellinger muss unbedingt in die Nähe von Kobayashi kommen. Sonst könnte der Japaner im Hauptspringen ganz andere Bedingungen vorfinden, die im schlimmsten Fall deutlich besser sind.

11.02 Uhr: Oder gibt es doch noch die ganz große Überraschung? Jan Hörl machte mit seinem Sieg in Innsbruck richtig Boden gut, ist nun Gesamtdritter. Er hat 23,6 Punkte Rückstand auf Kobayashi. Wer weiß, was da noch drin sein könnte, wenn die Bedingungen stimmen.

10.15 Uhr: Dennoch: Verloren ist noch gar nichts. Lediglich 4,8 Punkte, was umgerechnet knapp 2,5 Meter sind, liegen zwischen den beiden Springern. Der Tourneesieg könnte in diesem Jahr also durch Kleinigkeiten entschieden werden.

Weitere Nachrichten kannst du hier lesen:

9.41 Uhr: Die Situation in der Gesamtwertung ist denkbar knapp. Am Schicksalsberg in Innsbruck musste Wellinger etwas abreißen lassen (schon in der Quali schaffte er keine Spitzenweite) während Kontrahent Kobayashi nur Top-Sprünge zeigte.

Freitag, 5. Januar, 9.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Springen der diesjährigen Vierschanzentournee. Wie gewohnt reist der Ski-Sprung-Tross als letztes nach Bischofshofen. Die Spannung steigt. Kann Andreas Wellinger wirklich die Sensation schaffen?