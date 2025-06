FC Schalke 04: Rätsel um Miron Muslic! Baumann rudert zurück – „War auch überrascht“

Geräuschlos geht anders. Der Wechsel von Miron Muslic zum FC Schalke 04 war ziemlich turbulent. Noch bevor der neue Trainer erstmals Gelsenkirchener Boden betreten hatte, war das Getöse groß.

Wut bei Plymouth über den plötzlichen Abgang, Irritationen bei den Fans des FC Schalke 04, wie wenig Muslic in das zuvor ausgerufene Profil passt. Zumindest bei letzterem bringt der neue Sportchef Frank Baumann jetzt Licht ins Dunkel – und rudert dabei mächtig zurück.

Muslic mit Rumpel-Star beim FC Schalke 04

Auf Schalke sehnt sich alles nach Ruhe – doch der jüngste Trainerwechsel war das genaue Gegenteil. Erst wurde Kees van Wonderen so lange hingehalten, bis er sauer wurde. Dann verkündeten die Bosse die Trennung zum Saisonende, um ihn dann doch zwei Spieltage vor Schluss sofort zu feuern. Nun geht das Theater mit seinem Nachfolger weiter.

Miron Muslic ist bei seinem Ex-Klub Plymouth Argyle zur Persona non Grata geworden, weil er seine mehrfachen Zusagen für eine gemeinsame Zukunft platzen ließ und stattdessen per Ausstiegsklausel einen „polnischen Abgang“ machte (hier mehr). Und auch auf Schalke sorgte seine Verkündung nicht für Euphorie. Zu ähnlich ist seine Vita zu den Flops Karel Geraerts und Kees van Wonderen. Und obendrein passt er so gar nicht in das zuvor ausgerufene Profil.

Baumann muss zurückrudern

Vorstandschef Matthias Tillmann, Sportchef Frank Baumann und Ben Manga hatten gemeinsam ein genaues Stellenprofi erarbeitet. Deutsch solle der neue Trainer sprechen, die 2. Bundesliga kennen, Erfahrung im Umgang mit großen Traditionsklubs haben und möglichst kostenfrei zu haben sein. Bis auf seine Muttersprache erfüllt Miron Muslic keine einzige dieser Anforderungen. Und so ließ die Verkündung alle Königsblauen ratlos zurück.

Angesprochen auf die Irritationen erklärte Baumann am Sonntag (1. Juni) auf seiner Antrittsrede: „Ich war auch überrascht, dass dieses Zweitliga-Kriterium so stark bei den Fans und Medien verankert war. Es war in unserem Anforderungsprofil mit dabei, aber eher untergeordnet. Wir hatten gesagt, er solle MÖGLICHST Zweitliga-Erfahrung mitbringen. Das war aber keine Bedingung.

„Zweitliga-Erfahrung stand definitiv nicht oben“

„Die Bedingung war vielmehr, dass wir eine Passung zur Schalker Spielidee brauchen. Und das wir jemanden haben wollen, der Spieler entwickelt und besser machen kann. Der diese Arbeitskultur implementiert und vorleben kann, der Begeisterung beim Staff und den Spielern entfachen kann. Den Punkt Zweitliga-Erfahrung gab es, aber er stand definitiv nicht oben.“

Schon bei seinem Amtsantritt beim FC Schalke 04 muss Frank Baumann rudern. Nicht nur deshalb ein eher mäßiger Start (hier mehr dazu). Wie auch für Miron Muslic.