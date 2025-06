Deutsche erleben Camping-Horror in Italien: „Das ist ja wohl das Letzte“

Ob am Meer, in den Bergen, im Hotel, auf dem Kreuzfahrtschiff oder beim Camping – Urlaub ist einfach herrlich. Allerdings sollte, wenn man sein Geld und die wertvolle Zeit investiert, auch alles klappen. Und nicht so laufen wie bei den beiden alten Camping-Hasen Angelika und Peter aus Thüringen.

Seit Jahren schon machen der Hypnotiseur und seine Frau Camping-Urlaub auf dem Marina di Venezia in Italien. Ein riesiger Camping-Platz der Extraklasse. Mit Swimmingpool, eigenem Supermarkt und allem Pipapo. Doch irgendwie scheinen die Thüringer Camper in diesem Jahr ins Klo gegriffen zu haben.

Camping-Drama für Paar aus Thüringen

So gestaltet sich bereits die Anreise mehr als kompliziert. Hat man Peter und Angelika doch einen Stellplatz ganz am anderen Ende des Geländes zugewiesen. Den zu finden, die erste Zerreißprobe für die erfahrenen Camper. Immer wieder meckern sich die beiden an, mehrfach, so scheint es, steht einer von ihnen kurz vorm Nervenzusammenbruch.

Und auch als die beiden nach rund 120-minütigem Umherirren auf dem italienischen Campingplatz endlich ihr Plätzchen für die kommenden Wochen gefunden haben, steigt die Laune nicht wirklich.

„Wir sind genau neben den Mülltonnen“

„Wir sind genau neben den Mülltonnen“, schimpft Peter. Doch damit nicht genug. Die beiden sind auch direkt an einer größeren Straße gelegen. „Am liebsten würde ich heimfahren. Muss ich ehrlich sagen“, wirkt der Thüringer sichtlich verzweifelt, „das ist ja wohl das Letzte.“

Nun gut, zwei Tage wieder zurückfahren, darauf hat Peter nun aber auch keine Lust. Und so versucht er den riesigen Wohnwagen auf seinem Stellplatz zu parken. Der jedoch ist zu klein. Also noch einmal zurück zur Rezeption. Vielleicht ist eine andere Parzelle ja noch frei. Rund 100 Meter weiter gen Meer ist noch ein größerer Platz frei. Glück gehabt!

Die ganze Geschichte mit Peter und Angelika siehst du in der neuen Folge „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ am 9. Juni bei RTL Zwei.