Schockierende Entwicklung beim Camping-Urlaub – in NRW tut es besonders weh

Der Urlaub auf dem Campingplatz wird immer beliebter. Alleine im vergangenen Jahr gab es 42,9 Millionen Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen, und der Trend hält an. Leider schießen dementsprechend auch die Preise in die Höhe.

Für viele Urlauber ist Camping eine nachhaltige und preisgünstige Alternative, anstatt ein teures Hotel zu buchen. Jedoch steigen auch die Kosten für eine Übernachtung auf dem Campingplatz immer weiter an. Mit einem Durchschnittspreis von 28,86 € pro Nacht sind die Kosten in Deutschland im Schnitt um 4,87 Prozent gestiegen, wie das Reise- und Buchungsportal „camping.info“ berichtet. In NRW liegt die Preis-Steigerung sogar noch höher!

NRW: Preis-Steigerung auf den Campingplätzen

Die Preise fallen in den einzelnen Bundesländern oft sehr unterschiedlich aus. Die höchste Preis-Steigerung findet sich in Hamburg, mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 9,03 Prozent. Dabei ist Hamburg ohnehin das teuerste Bundesland für den Camping-Urlaub, mit einem Durchschnittspreis von 44,42 Euro, wie „camping.info“ berichtet.

Aber auch in NRW sind die Kosten für den Camping-Urlaub deutlich gestiegen. Urlauber müssen damit rechnen, dass sie künftig 6,07 Prozent mehr für eine Übernachtung auf dem Campingplatz in NRW zahlen müssen. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern fällt der Camping-Urlaub in NRW, mit einem Durchschnittspreis von 25,85 Euro, jedoch vergleichsweise günstig aus.

Camping-Urlaub in Hamburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern am teuersten

Neben Hamburg steigen die Preise für den Camping-Urlaub am meisten in Bayern, NRW und Schleswig-Holstein an. Einzig in Berlin sind die Preise für den Campingplatz gesunken, jedoch nur geringfügig um 0,03 Prozent. Auch ist der Urlaub auf dem Campingplatz in Berlin, neben Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, am teuersten in Deutschland.

Die Preise für eine Übernachtung auf dem Campingplatz in NRW sind zwar dieses Jahr immens angestiegen, aber man kann dort im deutschen Vergleich immer noch vergleichsweise kostengünstig seinen Urlaub verbringen. Am billigsten ist der Urlaub auf dem Campingplatz im Saarland mit einem Durchschnittspreis von 23,69 Euro.