Vierschanzentournee im Live-Ticker: Nach Traum-Start in der Quali – folgt nur der nächste große DSV-Coup?

Es ist DAS Event, auf das jeder Skispringer das ganze Jahr hinfiebert. Ab dem 28. Dezember steigt endlich wieder die Vierschanzentournee. Wie gewohnt findet das Auftaktspringen in Oberstdorf statt.

Seit nun über 20 Jahren wartet Deutschland auf einen Sieg bei der Vierschanzentournee. Der bis letzte Sieger war Sven Hannawald (2002), der heute als TV-Experte im Einsatz ist. Doch nie zuvor standen die Chancen auf einen deutschen Erfolg so gut wie in diesem Jahr!

Vierschanzentournee: Das Auftaktspringen im Live-Ticker

Mit Andreas Wellinger, Pius Paschke und Karl Geiger hat die DSV-Auswahl gleich mehrere Stars in der Verlosung. Wer gewinnt das Auftaktspringen in Oberstdorf und setzt gleich ein Zeichen für die restliche Vierschanzentorunee? Mit unserem Live-Ticker bist du immer dabei und verpasst keine Highlights.

Zeitplan Vierschanzentournee Auftakt Oberstdorf:

Donnerstag, 28. Dezember:

14:00 Uhr – Offizielles Training

16:30 Uhr – Qualifikation

Freitag, 29. Dezember:

15:45 Uhr – Probedurchgang

17:15 Uhr – Einzel-Wettkampf

17.48 Uhr: Nun kommt die Top 10. Noch vier Deutsche erwarten wir in Durchgang eins.

17.42 Uhr: Leyhe gewinnt sein Duell gegen den Polen Zniszczol locker! Der Deutsche kommt auf 123,0 Meter. Damit ist er im zweiten Durchgang dabei – vorerst rangiert er auf Rang sechs.

17.40 Uhr: Manuel Fettner übernimmt die Führung! Der Österreicher kommt aus 124,5 Meter und geht in Front. In wenigen Minuten kommt mit Stephan Leyhe der erste Deutsche. Derweil verliert auch der dreimalige Tournee-Sieger Kamil Stoch sein Duell gegen Lovro Kos – er muss auf die Lucky-Looser-Wertung hoffen.

17.36 Uhr: Titelverteidiger Halvor Egner Granerud mit einem ganz schwachen Sprung! Nur 105,5 Meter für den Norweger – damit verliert er sogar sein Duell gegen den Italiener Giovanni Bresadola. Das ist die erste dicke Überraschung der Tournee.

17.31 Uhr: Bis zum ersten Deutschen dauert es noch einige Minuten. Derzeit führt der Schweizer Gregor Deschwanden mit einer Bestweite von 124,5 Metern.

17.26 Uhr: Die großen Weiten bleiben bislang noch aus – das liegt auch an den schwierigen Windbedingungen, die derzeit in Oberstdorf herrschen.

17.22 Uhr: Simon Ammann ist im zweiten Durchgang dabei! Die Skisprung-Legende setzt sich mit seinen 42 Jahren gegen den Österreicher Tschofening durch. Schon jetzt ein starkes Ergebnis für den Schweizer.

17.20 Uhr: Im dritten Duell geht der erste Mitfavorit auf den Sieg an den Start. Anze Lanisek setzt sich mit 123,5 Meter zwar gegen Aigro durch, doch die Weite dürft nicht für einen vordersten Platz reichen.

17.18 Uhr: Der Pole behält die Nase vorn, setzt sich durch und darf sich auf den zweiten Durchgang freuen. Das zweite Duell gewinnt sein Landsmann Dawid Kubacki gegen den Schweizer Kilian Peier.

17.17 Uhr: Die Ski-Arena in Oberstdorf ist natürlich prall gefüllt – knapp 25.000 sind heute im südlichsten Ort Deutschlands zu Gast. Es ist angerichtet – nun kommt das erste Duell. Der US-Amerikaner Tate Franzt gegen den Polen Piotr Zyla.

17.12 Uhr: Trotz der grandiosen Qualifikation der Deutschen, bleibt der Österreicher Stefan Kraft der große Top-Favorit auf den Sieg in Oberstdorf – und auf den Gesamtsieg. Kann der Weltcup-Führende, der bisher fünf von acht Springen in diesem Jahr gewinnen konnte, nun zurückschlagen und ein erstes Ausrufezeichen setzen?

16.10 Uhr: In etwas mehr als einer Stunde beginnt das Auftaktspringen der 72. Vierschanzentournee mit dem ersten Durchgang. Nach einem starkem Teamergebnis in der gestrigen Qualifikation peilen die DSV-Athleten nun den Sieg vor heimischen Publikum – gelingt einem der Deutschen der große Coup?

29. Dezember, 11.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen. Wir haben das Ende der Woche und damit den Tag des Auftaktspringens erreicht. Um 17.15 Uhr startet in Oberstdorf die Vierschanzentournee ganz hoch offiziell.

17.51 Uhr: Damit haben alle Deutschen einen vermeintlich machbaren Gegner für das anstehende K.o.-Duell morgen. Um 17.15 Uhr beginnt der erste Durchgang. Nach diesem Hammer-Quali-Ergebnis darf man gespannt sein, was und wie die DSV-Springer morgen nachlegen. Bis dahin!

17.44 Uhr: Paschke wird Neunter und Leyhe 12. – damit sind alle Deutschen unter den Top-12. Das ist eine starke Ausgangslage für das morgige Springen.

17.42 Uhr: Und der Weltcup-Führende kommt nur auf 131 Metern. Damit wird er Siebter. Wellinger gewinnt vor Geiger und Raimund kommt auf Platz vier – ein Traum-Start der Deutschen in diese Vierschanzentournee!

17.41 Uhr: Und auch Wellinger hält dem Druck stand! 135 Meter und Platz eins für den Deutschen – was ein starker Auftritt der DSV-Adler! Nur Kraft kann Wellinger nun noch schlagen…

17.39 Uhr: Paschke kommt nicht ganz an die Führenden heran. Mit 132 Metern rangiert er auf Rang sieben. Wellinger komplettiert nun das Deutsche Trio.

17.37 Uhr: Geiger nutzt den Heimvorteil und springt 134 Meter. Damit übernimmt der Oberstdorfer vorerst die Führung! Nun folgt Paschke.

17.31 Uhr: In wenigen Minuten kommt das deutsche Trio aus Geiger, Paschke und Wellinger – vorerst gibt es jedoch eine kleine Windpause.

17.25 Uhr: Mit Stephan Leyhe kommt nun der nächste Deutsche! Mit 132 Metern gelingt auch ihm ein guter Sprung – er kommt auf Platz fünf und ist damit auch morgen dabei. Raimund bleibt weiter auf Platz zwei.

17.20 Uhr: Doch die Führung hält nicht lange an! Peter Prevc fliegt auf 138 Meter und übernimmt Platz eins.

17.16 Uhr: Nächster großer Sprung von Johan-Andre Forfang! Der Norweger kommt auf 137 Metern, reiht sich jedoch hinter Raimund ein. Der Deutsche bleibt vorerst in Front.

17.14 Uhr: Raimund setzt ein ganz ganz dickes Ausrufezeichen! Der Deutsche zeigt einen überragenden Sprung und landet bei 134 Metern – Führung! Was ein Auftakt der Deutschen in die 72. Vierschanzentournee. So kann es weitergehen.

17.10: Auch Dawid Kubacki, der die Tournee 2019/20 gewinnen konnte, schafft die Qualifikation für morgen – mit 116,5 Metern war sein Sprung allerdings eher enttäuschend.

17.08 Uhr: Noch acht Springer bis zum ersten Deutschen. Philipp Raimund wird gleich die Tournee einläuten und um die Quali für das Springen kämpfen.

17.05 Uhr: Kurz vor dem ersten Deutschen wird noch eine große Neuigkeit verkündet: Rekordkulisse in Oberstdorf! Mit 16.300 Zuschauern ist die Quali zum ersten Teil der Vierschanzentournee so gut besucht wie noch nie. Es zeigt, wie groß die Hoffnung auf einen deutschen Tourneesieger ist.

17.00 Uhr: Der erste Österreicher übernimmt gleich die Führung! Clemens Aigner springt 126 Meter und springt an die Spitze – ein guter Auftakt für das österreichische Team. Skispring-Legende Simon Ammann schafft derweil 119 Meter und damit die Qualifikation für das morgige Springen – ein großer Erfolg für den 42-Jährigen!

16.43 Uhr: Roman Koudelka haut den ersten großen Sprung raus. Der einzige Tscheche springt starke 127 Meter und übernimmt vorerst die Führung. Ein klasse Sprung des Routiniers!

16.40 Uhr: Bis dato führt der Pole Maciej Kot. Die Bedingungen sind alles andere als einfach – die Springer werden mit viel Rückenwind konfrontiert. Eine knifflige Angelegenheit für die Teilnehmer. Bis die ersten Deutschen kommen, dauert es jedoch noch ein wenig.

16.30 Uhr: Es geht los! Rein in die Qualifikation von Oberstdorf. Den Anfang macht der Japaner Nakamura – nach 104 Metern ist für den Springer allerdings schon Schluss. Ein schwacher Auftakt in diese Vierschanzentournee. Zu Beginn kommen die Springer, die in diesem Jahr noch keine Weltcup-Punkte sammeln konnten.

16.23 Uhr: Aufgrund des Fehlens der nationalen Gruppen und weil die Starterquoten im Weltcup für die Verbände generell gekürzt wurden, sind überschaubare 58 Teilnehmer am Start. Das heißt nur acht werden den morgigen Wettkampf lediglich als Zuschauer erleben – für die Favoriten sollte die Qualifikation im Normalfall kein großes Hindernis sein. Doch die Tournee schreibt ihr eigenen Gesetze. Das wissen auch Kraft, Wellinger, Geiger, Paschke und Co.

16.16 Uhr: Seit 22 Jahren konnte kein Deutscher mehr die Vierschanzentournee gewinnen. Das soll sich in diesem Jahr endlich ändern. Der große Siegeszug soll nun schon mit der Qualifikation in Oberstdorf losgehen. In etwa zehn Minuten wird es dann so richtig spannend!

16.02 Uhr: Kurz vor dem Start der Qualifikation blicken wir noch einmal auf den Trainingsdurchgang in Oberstdorf zurück. Der Japaner Ryoyu Kobayashi sprang mit 134,5 Metern die Bestweite und holte sich Platz eins. Auf Platz zwei folgte Andreas Wellinger mit 131 Metern. Top-Favorit Stefan Kraft sprang mit 129,5 Metern auf den dritten Rang. Stephan Leyhe wurde 10., Karl Geiger 15., Phillipp Raimund 16. und Pius Paschke 19.

15.21 Uhr: So langsam steigt die Spannung! In knapp einer Stunde beginnt die Qualifikation zum ersten Teil der Vierschanzentournee. Für die Top-Springer geht es darum, sich möglichst gut zu platzieren und bei einem Sieg knapp 3000 Euro Preisgeld schon vor dem ersten Springen mitzunehmen.

13.13 Uhr: Los geht es heute um 16.30 Uhr. Insgesamt fünf Deutsche gehen an den Start. Neben dem Trio Wellinger/Paschke/Geiger sind auch Vorjahresentdeckung Philipp Raimund und Stephan Leyhe dabei. Die nationale Gruppe ist erst in Garmisch dabei.

10.30 Uhr: Vorjahressieger Halvor Egner Granerud ist übrigens bisher so gar nicht in Form. Er liegt im Weltcup lediglich auf Platz 13. Allerdings ging er auch im vergangenen Jahr nicht gerade als der große Überfavorit ins Rennen.

9.35 Uhr: Wie die Deutschen steht auch Co-Gastgeberland Österreich unter Druck. Nach Jahren der Dominanz (von 2009 bis 2015 gewann man jedes Jahr die Vierschanzentournee) wartet man nun auch schon seit neun Jahen auf einen Titel. Der letzte Sieger 2015? Stefan Kraft.

8.43 Uhr: Nicht dabei ist übrigens Markus Eisenbichler. Die Skisprung-Ikone ist völlig außer Form und nimmt derzeit nur im zweitklassigen Conti-Cup teil. Auch für die nationale Gruppe für das Springen in Garmisch ist Eisenbichler wohl keine Option.

8.01 Uhr: Umso erfreulicher, dass die Situation in diesem Jahr ganz anders aussieht. Zu Beginn der Saison dominierte zwar der Österreicher Stefan Kraft. Er reist als Weltcup-Führender an. Doch dahinter hat es sich ein deutsches Trio bequem gemacht. Andreas Wellinger, Pius Paschke und Karl Geiger belegen die Ränge zwei bis fünf. Da muss in diesem Jahr doch endlich mal was drin sein.

7.21 Uhr: Eigentlich gibt es in jedem Jahr im deutschen Team einen Favoriten, auf dem alle Hoffnungen lasten. Und in den letzten Jahren stürzten diese Favoriten dann auch reihenweise ab. Man muss nur mal bei Karl Geiger, Markus Eisenbichler oder Richard Freitag nachfragen. Der Schmerz beim DSV sitzt tief.

Donnerstag, 28. Dezember, 7 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Live-Ticker der Vierschanzentournee 2023/2024. Ab heute geht es in Oberstdorf endlich wieder um den goldenen Adler. Kann Deutschland seine ewig lange Durststrecke endlich beenden?