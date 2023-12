Vierschanzentournee im Live-Ticker: Deutsches Märchen? Chancen stehen so gut wie nie

Es ist DAS Event, auf das jeder Skispringer das ganze Jahr hinfiebert. Ab dem 28. Dezember steigt endlich wieder die Vierschanzentournee. Wie gewohnt findet das Auftaktspringen in Oberstdorf statt.

Seit nun über 20 Jahren wartet Deutschland auf einen Sieg bei der Vierschanzentournee. Der bis letzte Sieger war Sven Hannawald (2002), der heute als TV-Experte im Einsatz ist. Doch nie zuvor standen die Chancen auf einen deutschen Erfolg so gut wie in diesem Jahr!

Vierschanzentournee: Das Auftaktspringen im Live-Ticker

Mit Andreas Wellinger, Pius Paschke und Karl Geiger hat die DSV-Auswahl gleich mehrere Stars in der Verlosung. Wer gewinnt das Auftaktspringen in Oberstdorf und setzt gleich ein Zeichen für die restliche Vierschanzentorunee? Mit unserem Live-Ticker bist du immer dabei und verpasst keine Highlights.

Zeitplan Vierschanzentournee Auftakt Oberstdorf:

Donnerstag, 28. Dezember:

14:00 Uhr – Offizielles Training

16:30 Uhr – Qualifikation

Freitag, 29. Dezember:

15:45 Uhr – Probedurchgang

17:15 Uhr – Einzel-Wettkampf

10.30 Uhr: Vorjahressieger Halvor Egner Granerud ist übrigens bisher so gar nicht in Form. Er liegt im Weltcup lediglich auf Platz 13. Allerdings ging er auch im vergangenen Jahr nicht gerade als der große Überfavorit ins Rennen.

9.35 Uhr: Wie die Deutschen steht auch Co-Gastgeberland Österreich unter Druck. Nach Jahren der Dominanz (von 2009 bis 2015 gewann man jedes Jahr die Vierschanzentournee) wartet man nun auch schon seit neun Jahen auf einen Titel. Der letzte Sieger 2015? Stefan Kraft.

8.43 Uhr: Nicht dabei ist übrigens Markus Eisenbichler. Die Skisprung-Ikone ist völlig außer Form und nimmt derzeit nur im zweitklassigen Conti-Cup teil. Auch für die nationale Gruppe für das Springen in Garmisch ist Eisenbichler wohl keine Option.

8.01 Uhr: Umso erfreulicher, dass die Situation in diesem Jahr ganz anders aussieht. Zu Beginn der Saison dominierte zwar der Österreicher Stefan Kraft. Er reist als Weltcup-Führender an. Doch dahinter hat es sich ein deutsches Trio bequem gemacht. Andreas Wellinger, Pius Paschke und Karl Geiger belegen die Ränge zwei bis fünf. Da muss in diesem Jahr doch endlich mal was drin sein.

7.21 Uhr: Eigentlich gibt es in jedem Jahr im deutschen Team einen Favoriten, auf dem alle Hoffnungen lasten. Und in den letzten Jahren stürzten diese Favoriten dann auch reihenweise ab. Man muss nur mal bei Karl Geiger, Markus Eisenbichler oder Richard Freitag nachfragen. Der Schmerz beim DSV sitzt tief.

Donnerstag, 28. Dezember, 7 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Live-Ticker der Vierschanzentournee 2023/2024. Ab heute geht es in Oberstdorf endlich wieder um den goldenen Adler. Kann Deutschland seine ewig lange Durststrecke endlich beenden?