Tom Brady lässt die Bombe platzen! Quarterback-Legende verkündet Karriereende

Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

Nach der Verwirrung des Wochenendes ist es nun offiziell: Quarterback-Legende Tom Brady beendet seine Karriere.

Am Samstag platzte plötzlich die Bombe: Mehrere Medien berichteten, dass Tom Brady seine Laufbahn an den Nagel hängt. Kurz darauf widersprach unter anderem sein Vater vehement. Seitdem wurde gerätselt: Welche Entscheidung trifft der Spieler der Tampa Bay Buccaneers? Jetzt ist es endgültg.

Tom Brady: Verwirrung um Star-Quarterback

Entgegen anders lautenden Nachrichten vom Samstag berichtete die Nachrichtenagentur „AP“ zunächst, dass der Quarterback dem General Manager Jason Licht der Bucs in einem Telefonat mitgeteilt habe, dass er noch keine Entscheidung getroffen habe. „Wir wissen von nichts“, teilte Cheftrainer Bruce Arians unter anderem „The Athletic “ mit.

Auch Bradys Agent Don Yee wollte in einer Mitteilung das Karriereende nicht bestätigen. „Ohne auf die Genauigkeit oder Ungenauigkeit der Berichte einzugehen, Tom wird der einzige sein, der seine Pläne mit absoluter Genauigkeit zum Ausdruck bringt“, hieß es in einem Statement. Dies werde „bald“ passieren.

-----------------------------------

Das ist Tom Brady

Geburt: 03.08.1977 (44)

Position: Quarterback

Wurde 2000 in der vorletzten Runde des Drafts ausgewählt

Gewann siebenmal den Super Bowl

Ist seit 2009 mit Gisele Bündchen verheiratet

Prägte mit den New England Patriots eine ganze Ära

Ging 2019 zu den Tampa Bay Buccaneers und gewann in seiner ersten Saison in Florida direkt den Super Bowl

Wird auch als G.O.A.T bezeichnet - The Greatest of all Time

-----------------------------------

Bradys Vater erklärte, dass die Entscheidung über die Zukunft noch nicht final erfolgt sei. Bradys Firma „TB12 Sports“ löschte einen Tweet wieder, in dem Eckdaten seiner Karriere gewürdigt worden waren. „Danke für alles, Tom Brady“, stand auch darin.

Tom Brady verkündet Karriereende selbst

Ein paar Tage später sorgt Brady höchspersönlich für Gewissheit. In einem Statement in den sozialen Netzwerken erklärte er, dass es aus sei mit seiner Wunder-Karriere. „Ich habe meine NFL-Karriere geliebt, aber jetzt werde ich meine Zeit und meine Energie für andere Dinge nutzen“, ließ er seine Fans wissen.

Er habe in den letzten Wochen viele Dinge reflektiert und sich selbst viele schwierige Fragen gestellt. Es sei nun das Beste, zu gehen und Platz für die nächste Generation zu machen.

------------------------------

Mehr Sport-News:

------------------------------

Brady spielte seit 2000 in der NFL. Die New England Patriots zogen ihn im Draft damals erst in Runde 6 – der Beginn einer Erfolgsstory. Gemeinsam mit Coach Bill Belicheck holte er sechs Mal den Super Bowl. 2019 wechselte er zu Tampa – und gewann dort prompt seinen siebten Ring. Es sollte sein letzter bleiben. In diesem Jahr war in den Playoffs gegen die Los Angeles Rams Schluss. Die 27:30-Niederlage wird sein letztes Spiel bleiben. (at, fpu, mh mit sid)