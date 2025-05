Sky schaut genau hin: Konkurrent landet dicken Sportrechte-Deal

Beim Kampf um die attraktiven Sport-TV-Rechte muss sich Sky gegen immer mehr Konkurrenz durchsetzen. Längst ist man die einstige Monopol-Stellung los. Stattdessen machen DAZN, Prime, RTL & Co. dem Pay-TV-Riesen das Leben schwer.

Nun hat erneut ein Konkurrent einen Coup gelandet. Mit dem hat Sky zwar eine kleine Kooperation – den Kunden hilft das aber auch nicht. An diesen Wettbewerb kommen die Abonnenten nur mit Zusatzkosten heran.

Sky: Konkurrent landet Sportrechte-Coup

Die ganz großen Wettbewerbe gehen für Milliarden über die Theke, laufen bei Sky, DAZN, Prime, RTL oder den Öffentlich-Rechtlichen. Dahinter lauern aber weitere Sport-Anbieter auf TV-Rechte für andere Turniere. Zum Beispiel „Sportdigital“. Der Sender geht vor allem auf Masse, zeigt unzählige Spiele, vor allem Fußball, aus aller Herrenländer.

Nun ist dem Anbieter ein Deal gelungen. Bis 2028 zeigt „Sportdigital“ alle Spiele der U17 und U19 Europameisterschaften – und das im Herren- und Frauenfußball. Und es geht sofort los. Die U17-Frauen-EM auf den Färoer Inseln ist bereits durch, wurde komplett live übertragen. Am Montag (19. Mai) startet das gleiche Turnier bei den Männern in Albanien. Über 60 Spiele kann der Sender allein in diesem Jahr durch den Sportrechte-Vertrag zeigen.

Sportdigital zeigt Nachwuchs-EMs

„Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Erwerb eines sehr attraktiven und umfangreichen Rechtepakets der UEFA. Es sichert uns bis 2028 eine Vielzahl von hochklassigen Turnieren, bei denen sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die Stars von morgen im Fokus stehen werden“, sagt Geschäftsführer Bendix Eisermann. Es ist nicht der erste Coup in jüngerer Vergangenheit. Hier mehr dazu.

Für Sky-Kunden ist das nur sehr bedingt eine gute Nachricht. „Sportdigital“ kann zwar über das Abo und mittels Q-Receiver geschaut werden – aber nur gegen Aufpreis. Um sich auch diese Sender freizuschalten, müssen monatlich 5,99 Euro bezahlt werden. Ähnliche Kooperationen hat „Sportdigital“ auch mit Anbietern wie Waipu. Bei DAZN ist der Hauptsender im größten Abo-Paket enthalten.