DAZN, Sky & Co. schauen genau hin: Konkurrent plant mit Mega-Deal Großes

Für die sportbegeisterten Fans in Deutschland gibt es eine große Auswahl an Streamingdiensten und TV-Sendern, die jedes Jahr neue und beliebte Sportarten ihrem Repertoire hinzufügen. So ist es beispielsweise bei DAZN und Sky oft der Fall.

Doch die Konkurrenz der beiden Giganten schläft nicht und schnappt sich immer wieder spannende neue Wettbewerbe. So macht es jetzt Sportdigital. Der Pay-TV-Anbieter sorgt für Staunen. DAZN und Sky schauen dabei genau hin.

DAZN, Sky und Co.: Konkurrent gelingt Mega-Deal

Während es bei DAZN und Sky vor allem viel Fußball, Basketball, Handball oder Formel 1 gibt, versuchen die Konkurrenten mit anderen Sportarten, neue Kunden für sich zu gewinnen. Sportdigital macht es jetzt mit der US-Baseball-Liga MLB, wofür sich der Pay-TV-Anbieter ein umfangreiches Paket mit exklusiven Live-Rechten gesichert hat.

Sportdigital will Baseball hierzulande bekannter machen. Das erste Spiel gibt es schon am 18. März zwischen den Los Angeles Dodgers und den Chicago Cubs. Es ist der Saisonauftakt der MLB, der aus dem Baseball-verrückten Japan gestartet wird. Mehr als eine Woche später gehen dann die anderen Partien auf US-Boden offiziell los. Insgesamt werden es mehr als 100 Live-Spiele sein, die Sportdigital exklusiv zeigen wird.

Die Partien werden im linearen TV auf Sportdigital1+ ausgestrahlt. Zum Rechtepaket gehört auch die Post Season einschließlich der World Series, sodass alle Fans die entscheidenden Spiele der Saison live verfolgen können. „Mit dem Rechteerwerb der MLB ist es uns gelungen, unseren Zuschauern ein weiteres Premium-Sportrecht aus dem US-Sport-Bereich zu präsentieren und die bereits etablierte Berichterstattung rund um die MLB im deutschsprachigen Pay-TV fortzusetzen“, freut sich Gisbert Wundram, der Geschäftsführer von Sportdigital.

Übertragung mit deutschen Kommentatoren

Dabei investiert Sportdigital sogar in ein deutsches Kommentatoren- und Experten-Team. Es soll den Fans, die sich für die beliebte Sportart aus den USA und Kanada interessieren, die vielen Regeln erklären. Zum deutschen Kommentatoren-Team zählen unter anderen Baseball-Experten wie David Wohlgemuth, Head Coach der Hamburg Stealers, und Jens Hawlitzky, der unter anderem für das Stealers TV beim Hamburger Club zuständig ist und bis vor einigen Jahren noch selbst als Trainer des Clubs fungierte.

Ebenfalls zum Team gehören wird auch Andreas Thies, der schon für Sport1 die MLB auf Deutsch kommentierte und welcher der Baseball-Community als Podcast-Host von „Just Baseball“ bekannt ist. Thies wird bereits den Auftakt der Regular Season zwischen den Dodgers und Cubs als Kommentator begleiten.

Ob Sportdigital mit der MLB Erfolg haben wird, wird sich zeigen. DAZN und Sky werden sich das jedenfalls ganz genau anschauen. Neben Football, Eishockey und Basketball gehört Baseball zu den beliebtesten Sportarten in den USA und Kanada.