Sky: Rechte-Hammer in letzter Minute – Kunden dürfen sich freuen

Wilde Zeiten bei Sky. Im Januar noch finanziell angeschlagen und kurz vor dem Verkauf, hat der Pay-TV-Riese offenbar die Kurve gekriegt. Bei der Vergabe der Bundesliga folgte der Hammer. Die Konferenz ging zwar an DAZN verloren, mit der Rückkehr des Freitagsspiels geht man dennoch als Sieger hervor.

Nun hat Sky den nächsten Sportrechte-Coup gelandet. Auch die großen Golf-Turniere, nach Fußball und Formel 1 einer der größten Quoten-Bringer im Sport, bleiben an Bord. Die Rechte an der DP World Tour und dem legendären Ryder Cup wurden kurz vor dem Auslaufen verlängert.

Sky landet nächsten Sportrechte-Coup

Noch im Dezember wäre Schluss gewesen. Ende 2022 hatte der Bezahlfernsehen-Anbieter die Rechte am Spitzengolf für zwei Jahre verlängert, nun liefen sie aus. In letzter Minute folgte nun der Coup. Wie Vize-Sportrechte-Chef Hans Gabbe gegenüber dem Portal „Digitalfernsehen“ bestätigte, bleiben die Pakete im Programm.

„Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit der DP World Tour und dem Ryder Cup festigt die Position von Sky Sport Golf als Golfsender Nummer eins in Deutschland“, sagt er. „Mit hochkarätig besetzten Turnieren an fast jedem Wochenende des Jahres sowie den exklusiven Live-Rechten am Ryder Cup als einem der größten Sportevents weltweit dürfen sich unsere Kunden auf großartige Momente mit den besten Golfern der Welt freuen.“

Nach schwierigen Jahren zeigt die Tendenz bei Sky nun endlich wieder bergauf. Das zeigen auch die Rechte-Coups gegen die ambitionierte Konkurrenz wie DAZN, Amazon, Telekom, RTL & Co. Doch die nächsten zukunftsweisenden Entscheidungen stehen schon bevor. 2025 läuft der wichtigste Vertrag im Entertainment-Bereich aus, Ende des Jahres werden auch die TV-Rechte an der Champions League neu vergeben.