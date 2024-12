Sky-Boss mit Knall-Ansage – kehrt jetzt die Champions League zurück?

Bei der Bundesliga-Rechtevergabe sorgte Sky für einen Hammer, meldete sich im Rechte-Poker zurück (hier die Details). Nach schwierigen Jahren gibt es wieder Aufwind. Kommt nun sogar die Champions League wieder ins Programm?

Nach dem Bundesliga-Coup im Aufwind, macht Sky-Boss Barny Mills eine deutliche Ansage mit Blick auf die TV-Rechte der Königsklasse, die im nächsten Jahr neu vergeben werden. Die Sportkunden des Pay-TV-Anbieters dürften aufhorchen.

Sky: Angriff auf die Champions League

Niederlagen auf dem Sportrechte-Markt gab es für Sky in den letzten Jahren einige. Doch keine wog so schwer wie der Verlust der Champions League. Mit einem Schlag verlor man zur Saison 2021/22 alle Übertragungsrechte an Europas Spitzenfußball, weil DAZN und Prime den Pay-TV-Riesen bei allen Paketen überboten.

Mit neuen Bundesliga-Rechten ist der Bezahlsender nun wieder im Aufwind. Und der CEO sagt klar: Jetzt wird die Champions League angegriffen. Ende 2025 werden die TV-Rechte neu vergeben. Schon ein Jahr vorher gibt es die erste Kampfansage von Sky an die Konkurrenz. Und die dürfte die Kunden aufhorchen lassen.

Barny Mills, Boss des Pay-TV-Anbieters: „Unsere finanzielle Performance verbessert sich stetig. Wir haben Umsatzwachstum und unsere Kundenzahlen sind auf einem Allzeit-Hoch. Wir haben also – das ist eine weitere großartige Nachricht – inzwischen erheblichen finanziellen und strategischen Spielraum“, erklärt er gegenüber dem Medienmagazin „DWDL“. „Unser Sportportfolio ist jetzt zunächst einmal eingeloggt. Aber: Schon Ende kommenden Jahres wird es wieder eine Champions-League-Auktion geben. Das wird eine sehr interessante Ausschreibung, an der wir definitiv teilnehmen werden.“

Eine Kampfansage an DAZN und Prime. Sky will die Champions League zurück – und kann nach schwierigen Jahren womöglich auch finanziell wieder mithalten. Das wurde zumindest bei der Bundesliga bewiesen und soll nun in der Königsklasse den nächsten Coup bringen.