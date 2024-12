Sky: Nach Bundesliga-Coup – nächster Rechte-Hammer bahnt sich an

Die Bundesliga-Rechte sind neu verteilt. Der klare Sieger der Ausschreibung: Sky. Der Pay-TV-Riese holte sich den allergrößten Teil der Live-Spiele aus 1. und 2. Bundesliga. Und schon jetzt deutet CEO Barny Mills den nächsten Rechte-Hammer an.

Nach dem Überraschungs-Coup in der Bundesliga bahnt sich auch in der Unterhaltung eine Wende an. Vieles deutete auf ein Aus der wichtigen Partnerschaft mit Warner/HBO an. Nun könnte Sky dieser Tiefschlag doch erspart bleiben.

Sky: Nächster Rechte-Coup?

Die Zukunft von Sky hing am seidenen Faden. Bei einer Niederlage im Bundesliga-Poker wäre es dem Bezahlfernseh-Anbieter an den Kragen gegangen. Doch das von vielen prognostizierte K.o. blieb aus. Stattdessen geht man sogar als großer Gewinner aus der Rechte-Vergabe. Doch schon bald geht es wieder um viel.

2025 läuft der Vertrag mit Warner/HBO aus. Nach einem heftigen Kahlschlag ist diese Partnerschaft der letzte Trumpf von Sky im Unterhaltungs-Segment (hier mehr Details). Viel deutete zuletzt darauf hin, dass Warner nicht verlängert, die Kooperation auslaufen lässt, um die Inhalte exklusiv auf dem neuen eigenen Streamingportal HBO Max präsentieren zu können. Doch auch hier könnte sich das Blatt nun wenden.

Wird die Warner-Partnerschaft doch verlängert?

Im Interview mit dem Medienmagazin „DWDL“ gibt sich Sky-Boss Barny Mills plötzlich sehr zuversichtlich. „Wir sind seit Jahrzehnten gute Partner. Und diese Partnerschaft funktioniert für beide Seiten. Wir sind weiter in konstruktiven Gesprächen, um diese Partnerschaft zu verlängern. Wir haben aktuell noch ein bisschen Zeit für diese Verhandlungen“, sagt er.

Das klingt ganz und gar nicht nach einem Aus der Partnerschaft. Gelingt Sky nach dem Bundesliga-Sieg der nächste Rechte-Coup? 2025 wird für den Pay-TV-Riesen noch einmal ein ganz entscheidendes Jahr. Denn auch die Live-Rechte an der Champions League werden neu vergeben…