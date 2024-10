Sky: Nächstes Rechte-Drama – droht dem Pay-TV-Riesen 2025 der Kollaps?

Die Rechte-Dramen wollen für Sky kein Ende nehmen. Nach dem bitteren Rückschlag im Kampf um die Bundesliga geht es dem Pay-TV-Riesen jetzt auch an anderer Stelle an den Kragen.

Auch dem zweiten großen Standbein droht 2025 das Aus. Bislang Partner, hat sich Sky mit Warner/HBO angelegt. Ein Zoff geht nun sogar vor Gericht. Die Aussagen des Entertainment-Konzerns lassen Böses erahnen. Ohne Bundesliga und HBO-Inhalte droht der komplette Kollaps.

Sky: Letzte Trümpfe wanken

Die Champions League ist weg, die Bundesliga das letzte große Zugpferd im Sport. Auch Sky ist klar: Nur ein Bruchteil der Kunden hat ein Sport-Abo wegen Formel 1, Golf und ATP-Tennis. Diese Redaktion weiß: In Unterföhring macht man sich ernste Sorgen, im Bundesliga-Kampf gegen DAZN komplett leer auszugehen.

Und auch im Unterhaltungs-Segment gab es für den Anbieter in den letzten Jahren schwerwiegende Einschnitte. Kooperationen brachen weg, alle Eigenproduktionen wurden eingestampft. Wie im Sport ist man auch bei der Unterhaltung inzwischen abhängig von einem großen Rechte-Paket: den Inhalten von Warner. Doch der Konzern rollt bald seinen Streamingdienst „HBO Max“ in Europa aus, will seine Inhalte dann vorrangig über die eigene Plattform verbreiten. Für Sky ein Horror-Szenario. Serien wie „Game of Thrones“, „True Detective”, “The Wire”, “Westworld” etc. sind der letzte Trumpf im Unterhaltungs-Segment.

Warner deutet Ende der Kooperation an

Deshalb gibt es nun Ärger. Sky hat Warner im Kampf um die Verwertungsrechte für eine neue „Harry Potter“-Serie sogar verklagt (hier alle Details). In diesem Zug schießt HBO scharf gegen den Pay-TV-Riesen. In einer Stellungnahme heißt es, man wisse, von welch entscheidender Bedeutung die HBO-Serien für den Partner seien. Das zeige sich auch darin, dass Sky seit mehr als einem Jahr versuche, einen Weg zu finden, den Kooperations-Vertrag zu verlängern.

„Die Klage macht deutlich, dass Sky sich ohne unsere preisgekrönten Inhalte Sorgen um seine Lebensfähigkeit macht“, sagt ein Warner-Sprecher. Eine heftige Ansage, in der womöglich auch viel Wahrheit steckt. Dass er dann auch noch betont, dass der Vertrag mit Sky aktuell nächstes Jahr endet, lassen die Aussichten düster werden.

2025 droht für Sky ein doppeltes Rechte-Beben. Gehen innerhalb eines Jahres alle Rechte an der Bundesliga und an den Inhalten von Warner/HBO verloren, sieht es ganz schlecht aus um den einst so stolzen Pay-TV-Riesen. Dann ist die Existenz erheblich bedroht.