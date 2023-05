Sky macht stolze Verkündung – doch die Kunden sind gar nicht begeistert! „Was zur Hölle?“

In Zeiten explodierender Preise für Sportrechte, Filme und Serien setzt auch Sky auf immer mehr Eigenproduktionen. Für ein Original wurde jetzt eine polarisierende Figur verpflichtet, die vor einigen Monaten bereits für Aufsehen gesorgt hatte.

Für seinen Auftritt bei Sky Sport News hatte Jeremy Fragrance viel Kopfschütteln geerntet. Sky hatte es aber offenbar gefallen – denn jetzt bekommt der Influencer eine eigene Doku-Serie. Diese Verkündung kam bei den Kunden allerdings nicht sonderlich gut an.

Sky mit neuem Original – Kunden schütteln den Kopf

Normalerweise geben sich bei Sky Sport News die Experten die Klinke in die Hand. Im November wollte der Pay-TV-Sender mal was Neues ausprobieren und setzte eine Figur vor die Kamera, die mit Fußball nix am Hut hat. Der äußerst befremdliche Auftritt von Jeremy Fragrance hatte für viel Kopfschütteln gesorgt.

Der extrovertierte und für seine selbstverliebte Art bekannte Parfüm-Influencer tanzte Moderatorin Laura Winter auf der Nase rum, beantwortete praktisch keine Frage sondern erzählte nur, was ihm gerade einfiel. Bei den Zuschauern kam das eher mäßig an. Sky fand den Auftritt aber offenbar nicht schlecht.

Neues Sky-Original mit Jeremy Fragrance

Denn nun bekommt das als Daniel Sredzinski geborene Internet-Phänomen eine eigene Serie. Am Dienstag verkündete Sky den Start der Dreharbeiten für eine Reality-Show, bei der Fragrance im Mittelpunkt steht.

Sollte sich der TV-Konzern bei seinen Kunden Vorfreude versprochen haben, dürfte der Blick unter die Verkündung ernüchternd sein. In den Kommentaren findet sich fast ausnahmslos negtives Feedback über das neue Format.

„Ich schäme mich“

„Ist das übel… Es geht einfach weiter abwärts mit Sky.“

„Komplett untragbar. Keine gute Idee von Sky aus meiner Sicht, auf so einen Typen zu setzen, ich habe Wendler-Vibes.“

„Das kann doch eigentlich nur ein Witz sein, oder?“

„Was stimmt mit euch nicht?“

„Ihr müsst euch nicht wundern wenn euch die Kunden abhanden kommen.“

„Was zur Hölle? Wieso muss man so einem Typen diese Bühne bieten?!“

Vor Sky hatte es bereits Sat.1 mit einer Doku-Serie über Jeremy Fragrance versucht – mit überschaubarem Erfolg. Auch damals hatte es schon einiges an negativem Feedback gegeben. Potenzial müsste ein solches Format angesichts von Millionen Followern des Influencers aber durchaus haben.