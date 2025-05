Aldi: Mitarbeiterin teilt Insider-Tipp – Kunden sollten ihn nicht verpassen

Das Sortiment von Aldi ist groß. Schon lange bekommt man bei dem Discounter-Riesen nicht nur Lebensmittel. Auch Haushaltsgegenstände und Gartengeräte kann man bei Aldi kaufen. Zudem wird das Angebot an Blumen immer größer.

Im Frühling sind vor allem Tulpen angesagt. Die Blumen gibt es in vielen Farbkombinationen. Oftmals sind diese jedoch schnell verwelkt. Eine Aldi-Mitarbeiterin gibt allen Kunden nun einen interessanten Tulpen-Tipp.

Aldi: Neuer Tipp für alle Tulpen-Liebhaber

Die Preise für Tulpen steigen immer mehr in die Höhe. Mittlerweile muss man für einen Strauß bis zu zehn Euro auf den Tisch legen. Das Liliengewächs ist im Frühling enorm beliebt, daher ist es in den Supermärkten – trotz der ansteigenden Preise – zunehmend schwerer zu finden.

Wer doch einen Strauß abbekommt, kann jetzt einen ganz speziellen Tipp anwenden. Wie Aldi Süd in einem kurzen „Instagram“-Video erklärt hat, gibt es einen Trick, wie Tulpen in einem ganz anderen Glanz erstrahlen können. Und dieser ist enorm simpel.

Denn wie eine Mitarbeiterin in dem Video zeigt, kann man die einzelnen Tulpenblätter einfach aufklappen und die Blüte der Blume so in den Vordergrund stellen. Einzelne Tulpenstränge könne man eben so umklappen, um mehr Varianz in den Strauß zu bekommen.

Gehen die Blumen nicht kaputt?

Die einzelnen Blätter müssen nur umgestülpt werden und schon sieht die Tulpe gar nicht mehr wie eine Tulpe aus. Diesen Tipp dürften viele wohl noch nie gehört haben. Schließlich sind Tulpen oft lange relativ verschlossen, bevor sie sich im Laufe der Zeit ein wenig öffnen.

Man könnte meinen, dass man mit diesem Trick von Aldi die Tulpe kaputtmacht und sie stirbt. Doch dem ist ganz und gar nicht so. Wenn man es nur bei einzelnen Tulpen macht, hat man einen ganz besonderen Tulpenstrauß.