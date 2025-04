Spargel-Preise explodieren – Aldi muss jetzt reagieren

Die einen lieben ihn, die anderen können damit so gar nichts anfangen: Die Spargel-Saison sorgt jedes Jahr aufs Neue für Diskussionen. Allen voran die Preise für die Delikatesse lassen die Kunden oft fassungslos zurück – auch bei Aldi steigen die Preise für Spargel immer weiter an.

Das sorgt bei vielen für Unmut. Auch wenn die Supermärkte selbst gar nicht allzu viel für die Erhöhungen können. Aldi versucht dem nun entgegenzuwirken und bietet Spargel zu erschwinglicheren Preisen an. Möglich machen das neue Varianten.

Aldi startet besondere Spargel-Sparaktion

Seit einigen Wochen gibt es in den deutschen Supermärkten wie Aldi Spargel zu kaufen. Im Frühling ist die Speise bei den Deutschen besonders beliebt. Spargel mit Kartoffeln und einer leckeren Sauce hollandaise – für viele ein absoluter Gaumenschmaus. Nun liefert Aldi eine Aktion, wie man das Gewächs auch für einen überschaubaren Preis kaufen kann. Schließlich muss man pro Kilo in diesem Jahr schon an die 16 bis 18 Euro auf den Tisch legen.

++ Aldi: Große Umstellung kommt – Kunden werden sich umgewöhnen müssen ++

Seit Dienstag (22. April) hat Aldi Spargel mit kleinen Schönheitsfehlern ins Sortiment aufgenommen. Das machte der Discounter selbst in einer Pressemitteilung publik. So gibt es ab sofort Spargel in 1,5-Kilogramm-Packungen zu kaufen. Die Eigenmarke „Krumme Dinger“ verkauft Obst und Gemüse, das optisch nicht perfekt ist, aber dennoch geschmacklich einwandfrei bleibt. Somit bleibt der Geschmack der gleiche, nur der Preis verändert sich – ins Positive.

Verkauf soll auch Erzeugern helfen

„Krumme Dinger“ ist vor Jahren ins Leben gerufen worden und soll gegen Lebensmittelverschwendung helfen. Aldi unterstützt dies nun aktiv und möchte so sowohl Erzeugern als auch Kunden helfen. Der deutsche Discounter machte dabei deutlich, dass der angebotenen Spargel zu einhundert Prozent aus Deutschland stammt. Verkauft wird er in einer Papierverpackung.

Weitere News:

Der wichtige Hinweis für alle Spargel-Liebhaber: Das Sortiment an unperfektem Obst und Gemüse variiert je nach Saison und Region. So könnte es sein, dass es in der ein oder anderen Woche keinen „Billig-Spargel“ gibt. Dann ist Geduld angesagt, um das Gewächs günstiger als für den normalen Preis bekommen zu können.