Sky und RTL weiten Kooperation aus! Fußballfans dürfen sich freuen

Dieser Deal sorgte für Freude: Durch eine Kooperation zwischen Sky und RTL ist die Formel 1 zurück im Free-TV, der Europapokal zurück bei Sky und Premier-League-Spiele auf beiden Sendern zu sehen.

Was Englands Top-Liga angeht, wurde die Partnerschaft nun sogar noch einmal ausgebaut. Ab sofort dürfen sich nicht nur deutsche Fans auf die Premier League bei RTL freuen.

Sky und RTL: Sport-Kooperation ausgebaut

Für Sportfans in Deutschland war es ein Hammer. Sky und RTL vereinbarten zum Start ins Jahr 2024 eine große Kooperation. Es geht um Sport-Rechte – besonders Fußball und die Formel 1. In Zeiten eines immer größeren Abo-Wahnsinns wurden plötzlich freiwillig Rechte geteilt. Und das für große Events.

Die Partnerschaft brachte die Formel 1 zurück ins Free-TV. Sieben Rennen zeigt RTL dank einer Sublizenz in 2024. Im Gegenzug darf Sky regelmäßig Europa League und Conference League zeigen – eine Partie pro Spieltag. Der Pay-TV-Riese hatte den Europapokal komplett verloren, jetzt ist wenigstens ein Stück internationales Geschäft zurück.

Premier League auch im Nachbarland

Auch die 2. Bundesliga und die Premier League gehörten zum Deal. RTL darf drei Zweitliga-Konferenzen pro Saison zeigen – und jede Woche ein Spiel aus Englands Top-Liga auf RTL+. Beim Fußball von der Insel gibt es nun weitere gute Nachrichten für die RTL-Zuschauer. Die Kooperation wurde noch einmal ausgebaut.

Ab sofort kommen nicht nur deutsche Kunden des RTL-Streamingdienstes auf ihre Kosten. Auch in Österreich ist bei RTL+ inzwischen die Premier League zu sehen. Der spannende Titelkampf in der Premier League mit ManCity, Arsenal und Liverpool kann Woche für Woche verfolgt werden.

Auf die Formel 1 dürfen sich die RTL-Zuschauer im Sommer wieder freuen. Nachdem der Privatsender den Saisonauftakt in Bahrain gezeigt hatte, steht ab dem 21. Juli ein Fünferpack an. Fünf Europa-Rennen in Folge laufen live im Free-TV.