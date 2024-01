RTL verkündet nächste Formel-1-Sensation – Fans kommen aus dem Jubeln nicht mehr heraus

Die Rückkehr der Formel 1 ins Free-TV hat die deutschen Motorsport-Fans jubeln lassen. Sieben Rennen überträgt RTL dank einer Kooperation mit Rechte-Inhaber Sky.

Jetzt lässt RTL die nächste Bombe platzen. Die Auswahl der sieben Free-TV-Rennen in der Formel 1 ist ein echter Hammer. Die Fans dürfen sich auf ein Saison-Highlight nach dem anderen freuen.

Formel 1: RTL verkündet Free-TV-Rennen

Nicht irgendwelche sieben Rennen wird der Kölner Free-TV-Sender in diesem Jahr zeigen. Es ist eine exquisite Auswahl an Top-Rennen. Gleich der heiß ersehnte Saisonauftakt in Bahrain (2. März) läuft live und frei empfangbar im deutschen Fernsehen. Nach einer längeren Pause geht es im Sommer Schlag auf Schlag – und immer wieder sind es absolute Highlights.

Das Kultrennen in Spa (28.7.), Verstappens Heim-GP in Zandvoort (25.8.), der legendäre Highspeed-Kurs in Monza (1.9.), mit dem Stadtrennen in Baku (15.9.) die anspruchsvollste Strecke der Saison und der neue Mega-GP in Las Vegas (24.11.), bei dem auch die WM-Entscheidung fallen könnte.

Bahrain (2. März)

Saudi Arabien (9. März)

Australien (24. März)

Japan (7. April)

China (21. April)

Miami (5. Mai)

Imola (19. Mai)

Monaco (26. Mai)

Kanada (9. Juni)

Spanien (23. Juni)

Österreich (30. Juni)

Großbritannien (7. Juli)

Ungarn (21. Juli)

Belgien (28. Juli)

Niederlande (25. August)

Monza (1. September)

Aserbaidschan (15. September)

Singapur (22. September)

Austin (20. Oktober)

Mexiko (27. Oktober)

Brasilien (3. November)

Las Vegas (23. November)

Katar (1. Dezember)

Abu Dhabi (8. Dezember)

fett: Free-TV-Rennen bei RTL

Obendrein ist bei RTL an jedem der 24 Rennwochenenden entweder das Qualifying oder das Sprint-Rennen zu sehen. Manche der Übertragungen werden jedoch auch hier kostenpflichtig im Streamingportal RTL+ gezeigt.

Ende 2023 hatten Sky und RTL verkündet, dass man eine umfassende Sport-Partnerschaft eingehen werde. Dazu gehört nicht nur die Formel 1. RTL zeigt außerdem jede Woche eine Partie aus der Premier League sowie pro Saison drei Konferenzen aus der 2. Bundesliga.

Nach dem Verlust der Rechte an Sky durfte RTL ab 2020 nur noch vier Rennen, 2023 gar kein Rennen mehr zeigen. Die Formel 1 verschwand komplett hinter der Bezahlschranke – und ist jetzt wieder da!