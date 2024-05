Sky: Neues Mega-Angebot – Kunden in Deutschland gucken in die Röhre

Immer wieder gibt es Mega-News für die Sky-Kunden! Denn das Unternehmen baut ständig seine Live-Angebote aus und bereitet so den Sportfans eine große Freude. Das ist jetzt auch in dem Fall des neuen Stream-Services „Sky Sports+“ der Fall.

Im August geht der neue Stream-Service an den Start, bei dem Kunden ihn nutzen können, ohne dafür extra zahlen zu müssen. Der Haken: In Deutschland wird es das für die Sky-Fans nicht geben.

Sky: Neues Mega-Angebot

Wenn das mal kein Hammer-Angebot ist! In wenigen Monaten ist es bei Sky der Fall: Der Stream-Service „Sky Sports+“ geht im August in Großbritannien an den Start. Das verkündete das Unternehmen. Über den neuen Service ist es für die britischen Kunden möglich, zeitgleich über 100 Events zu streamen – und das ohne Extrakosten.

Die Einführung des Dienstes kommt zum Zeitpunkt des Starts der neuen Vereinbarung mit der EFL. Die Saison 2024/25 ist nämlich die Erste, die durch einen neuen Fünfjahresvertrag von über 935 Millionen britische Pfund (ca. 1,1 Milliarde Euro) mit der EFL abgedeckt wird, in dem jedes Jahr mehr als 1.000 Spiele aus den drei Fußballligen Championship, League one und League two sowie des EFL-Cups übertragen werden.

Direkt zum Saisonstart sollen alle Partien aus den drei Ligen gezeigt werden und somit auch Spiele am Samstagsnachmittag. Genauer gesagt wird dabei jedes Team der Championship in der Saison 24 Mal gezeigt. Die anderen Vereine in den unteren Ligen insgesamt 20 Mal.

Deutsche Kunden schauen in die Röhre

Das Unternehmen besitzt nun auch die Rechte an jedem einzelnen Spiel der Super League der Rugby-Liga sowie der ATP-Tennistouren der Männer und der WTA-Frauen. Sky bietet auch erweiterte Streaming-Berichterstattung über andere Großereignisse, darunter die Formel 1, an.

Ein Mega-Angebot für die Kunden. Allerdings auch nur für Briten. Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärte Sky, dass der Service für den deutschsprachigen Raum aktuell nicht geplant sei. Dafür aber verkündete das Unternehmen im März aber, dass im Spätsommer Sky Stream in Deutschland auf dem Markt kommt.

Barny Mills, CEO Sky Deutschland dazu: „Sky Stream wird eine zentrale Rolle in unserer Strategie spielen, unser Geschäft weiter auszubauen, indem es die beste Unterhaltung einfach zu unseren Kunden nach Hause bringt und auf Trends in der Fernsehnutzung aufbaut“.