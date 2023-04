Sky-Konkurrent vor dem Aus! TV-Schock trifft diese Sportfans besonders

Auf dem TV-Rechtemarkt muss sich Sky seit Jahren gegen eine immer größere Zahl von Konkurrenten behaupten. Nun aber könnte einer von ihnen verschwinden.

Ein großer TV-Sender, der Sky mehrfach im Rechte-Poker das Leben schwer machte, steht offenbar vor dem Aus. In Deutschland, vor allem aber in Österreich hätte das erhebliche Konsequenzen.

Sky-Konkurrent vor dem Aus

Mehrfach hatte „Servus TV“ Sky das Leben schwer gemacht. Er preschte auf dem TV-Markt nach vorne und hatte dabei auch die Übertragung von Live-Sport im Visier. In den letzten Jahren sicherte sich der Sender aus dem Red-Bull-Imperium immer mehr Rechte.

Die US Open und weitere Tennis-Turniere, die DTM und der MotoGP laufen in Deutschland bei Servus TV. Zuletzt luchste er Sky sogar die komplette Deutsche Eishockey-Liga (DEL) ab. Noch aggressiver war man im Heimatland Österreich, wo man sich obendrein die Formel 1, die Champions League und die EM 2024 unter den Nagel riss.

Abschaltung noch in diesem Jahr?

Rentabel wurde der Sender für seinen Mutterkonzern aber nie – und konnte bislang auf dem deutschen Markt auch nie richtig Fuß fassen. Deshalb könnte jetzt auf einen Schlag Schluss sein. Noch in diesem Jahr, so berichten die „Süddeutsche Zeitung“, das Medienmagazin „Clap“ und der österreichische „Standard“ übereinstimmend, könnte der Sender in Deutschland und Österreich abgeschaltet werden. Entsprechende Diskussionen gab es bereits kurz nach dem Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. Nun werden sie offenbar konkret.

Zum Jahreswechsel, so heißt es, soll dem Sender das Aus drohen. Miese Quoten bei hohen Kosten, auch durch die Sport-Übertragungen, seien der Grund für die Überlegungen. Was dann aus den Sportrechten wird, die Servus TV aktuell hält, ist noch völlig unklar. Vor allem für die Sportfans aus Österreich würde der TV-Hammer große Konsequenzen haben. Mit Formel 1 und Champions League stehen absolute Zuschauer-Magnete auf dem Spiel.