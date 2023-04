Sky: Schlechte Nachrichten für Pay-TV-Riesen – Konkurrenten schließen sich zusammen

Die Zeiten, als Sky Monopolist war und bei den großen Sportrechten nur zugreifen brauchte, sind vorbei. Heute entbrennt um jede prominente Sportart ein hitziger Kampf. Und die Rivalen werden immer mehr.

Mit „Dyn“ steht der nächste große Player schon in den Startlöchern (hier mehr). Das neue Streamingportal klaute Sky erst ein dickes Rechte-Paket und holt sich nun auch noch einen Konkurrenten als Partner ins Haus: DAZN und Dyn machen zum Start gemeinsame Sache.

Sky muss zuschauen: DAZN und Dyn mit großer Kooperation

Gegründet war Dyn als Portal, das den kleinen Sportarten eine Plattform gibt, die im Schatten von Fußball, Formel 1 und Co. stehen. Doch schon vor dem Startschuss steht fest: Dabei wird es nicht bleiben. Wenn der neue Streamingdienst im August an den Start geht, wird mit der Handball Champions League direkt ein Zuschauermagnet im Programm sein.

Die Rechte für die Königsklasse der Handballer liegen eigentlich bei DAZN. Doch der „Big Player“ hat mit dem Newcomer einen Deal ausgehandelt und teilt sich nun die Rechte mit dem Konkurrenten. Alle Spiele deutscher Teams, die Top-Partien ohne deutsche Beteiligung und auch die Final Four werden bei Dyn zu sehen sein. Und nicht nur das: Neben der EHF Champions League hat der Anbieter auch die European League sowie die Handball-Bundesliga im Programm – die ausgerechnet Sky an Dyn verloren hat. Prominente Rechte also, um die bei jeder Vergabe gekämpft wird.

Noch einen neuen großen Konkurrenten kann Sky eigentlich gar nicht gebrauchen. In den vergangenen Jahren fügten die dem einstigen Platzhirsch der Sport-TV-Übertragung schmerzhafte Niederlagen zu. In der Fußball-Bundesliga sind Freitag und Sonntag futsch, die Champions League ist komplett verloren gegangen. Und jetzt machen die Konkurrenten bei ihren Rechten auch noch gemeinsame Sache.