Formel 1: Sky verkündet freudige Nachricht – damit hätte kaum jemand gerechnet

Das Interesse an der Formel 1 ist weltweit in den vergangenen Jahren immer mehr gestiegen, in Deutschland ist die Zahl der Anhänger aber eher rückläufig. Spätestens seit dem Karriereende von Sebastian Vettel und dem Aus von Mick Schumacher bei Haas lässt das Interesse nach. Das bekommt auch TV-Rechteinhaber Sky zu spüren.

Jetzt kann sich Sky aber über eine überraschende Nachricht freuen. Der Große Preis von China in der Formel 1 war für den Pay-TV-Sender ein voller Erfolg und spielte die bislang besten Einschaltquoten der Saison ein.

Formel 1: Bestwert für Sky

603.000 Zuschauer (Marktanteil von 7,6 Prozent) sahen am Sonntag (21. April) den Großen Preis von China bei Sky. Für den Pay-TV-Sender war dies ein Saisonbestwert. Bislang lieferte der Große Preis von Saudi-Arabien mit 579.000 Zuschauern den Höchstwert. Insgesamt – mit Streams über Go und Wow – sahen 745.000 Fans den China-GP bei Sky.

Beim Japan-GP (343.000 Zuschauer) und beim Australien-GP (338.000) schalteten zuletzt deutlich weniger Fans ein. Dies dürfte allerdings an den frühen Startzeiten liegen. In Suzuka ging die Ampel bereits um 7 Uhr deutscher Zeit auf Grün, in Melbourne sogar schon um 5 Uhr morgens.

Zuschauerzahlen in Deutschland rückläufig

Die Zuschauerzahlen bei der Formel-1-Übertragung von Sky sind in den vergangenen Jahren rückläufig, immer weniger Menschen schalten ein. Daran änderte auch nichts, dass der Sender seit 2021 die exklusiven Rechte an der Formel 1 hält.

Die Gründe dafür sind vielfältig: Mit Sebastian Vettel und Mick Schumacher sind – zumindest aus deutscher Sicht – zwei Quotentreiber nicht mehr dabei. Nur Nico Hülkenberg hält die deutsche Fahne in der Formel 1 noch hoch. Hinzu kommt, dass schon seit Jahren kein Rennen mehr in Deutschland stattgefunden hat. Ein weiterer Faktor dürfte auch die Übermacht von Red Bull und Max Verstappen sein, die nicht unbedingt für sportliche Spannung sorgt.