Sky & DAZN: Neuer Konkurrent mit Knall-Start! DIESEN Kampf hat er jetzt schon gewonnen

Seit Jahren tobt zwischen Sky und DAZN ein Kampf um Sportrechte. Seit der Streaming-Dienst die Bühne betreten hat, musste Pay-TV-Riese Sky immer wieder neue Rückschläge einstecken.

Jetzt betritt allerdings ein weiterer Player die Bühne. Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass der ehemalige DFL-Boss Christian Seifert gemeinsam mit dem Medienunternehmen Axel Springer eine eigene TV-Plattform für Sport an den Start bringen will. Einen Kampf hat man gegen Sky und DAZN jetzt schon gewonnen.

Sky & DAZN schauen beim Seifert-Dienst genau hin

Im Zuge des Sportmarketing-Kongresses SpoBis in Düsseldorf hat Seifert nun neue Details zu dem Projekt enthüllt. So ist nun zum Beispiel der Name des Dienstes bekannt, der am 1. Juli 2023 an den Start gehen soll.

Das ist Sky:

Die Sky Deutschland GmbH hat ihren Sitz in Unterföhring bei München

Sky startete 2009 in Deutschland und Österreich und ging aus Premiere hervor

Sky hat über 5 Millionen Abonnenten

Neben dem linearen Fernsehen bietet Sky auch On-Demand und Sky Go an

Beim offiziellen Namen „Dyn“ stellt sich ähnlich wie bei DAZN natürlich die Frage nach der Aussprache. Dem Unternehmen zufolge soll diese „Dein“ lauten. Der Name bezieht sich auf eine ältere physikalische Einheit für Kraft.

„Dyn“ geht im Juli 2023 an den Start und soll DAS kosten

Auch bei einem weiteren, für Abonnenten wichtigen Punkt, brachte Seifert etwas Licht ins Dunkel, wie „RTL“ berichtet. Preislich soll „Dyn“ deutlich lukrativer sein als beispielsweise ein Abo bei Sky oder DAZN.

Seifert will auf dem Rechtemarkt angreifen. Foto: Foto: imago images/Ulrich Hufnagel

Der endgültige Preis stehe zwar noch nicht fest, soll allerdings bei unter 15 Euro pro Monat liegen. DAZN erhöhte den Beitrag zuletzt auf 29,99 Euro monatlich. Bei Sky kostet das komplette Sportpaket für gewöhnlich 32,50 Euro.

Diese Rechte besitzt „Dyn“ bereits

„Dyn“ wird sich erstmal auf dem heimischen deutschen Markt umsehen. Man konnte bereits die Rechte an der Basketball-, Volleyball-, Tischtennis-, sowie der Handball-Bundesliga sichern. Letztere konnte man Sky im direkten Werben entreißen.

Weitere Nachrichten zu Sky und DAZN:

Sky: Konkurrenz wildert – Pay-TV-Riese muss schmerzhaften Verlust hinnehmen

DAZN-Hammer! Streamingdienst erweitert Angebot für Kunden

Sky kopiert Idee von US-Sender – und sorgt für Novum

Große Fußball-Rechte sind erstmal nicht vertreten, was auch erklärt, dass man im Preiskampf gegen die beiden großen Konkurrenten vorlegen kann. Doch Seifert wird langfristig sicher weitere Ambitionen haben.