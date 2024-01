Jetzt auch bei Sky! Preis-Hammer sorgt für Kundenfrust

Seit einigen Jahren ist der Fußball außer Rand und Band. Ablösen, Gehälter und Beraterhonorare schießen in die Höhe – gleiches gilt für die TV-Rechte. Sky, DAZN und Co. müssen immer tiefer in die Tasche greifen, wenn sie Live-Fußball zeigen wollen.

Das bekommt letztlich meist der Konsument durch höhere Preise zu spüren. Schließlich müssen die Sender die Rechte irgendwie bezahlen. Fiel jüngst besonders DAZN mit Preiserhöhungen auf, sieht sich jetzt auch Sky (hier mehr zum Sender lesen) gezwungen, nachzuziehen.

Sky dreht an der Preisschraube

Explizit betroffen von der neusten Preiserhöhung ist das Sport-Abo für das Streamingangebot „Wow“. Hier musste man bisher 29,99 Euro auf den Tisch legen, um Bundesliga, Premier League oder Formel 1 zu schauen. Das ändert sich im Februar.

+++ Sky-Kommentator verkündet Paukenschlag – es ist das Ende einer Ära +++

Seine Kunden informierte der Pay-TV-Riese jetzt, dass der Preis für das Sport-Abo ab dem 15. Februar steigt. Das bedeutet eine Preiserhöhung von rund sechs Euro auf dann 35,99 Euro. Für Neu-Kunden von Sky gilt dieser sofort. Bestandskunden bezahlen bis Ablauf ihres gültigen Vertrags den alten Preis.

DAZN legte vor

In jüngerer Vergangenenheit hatte vor allem DAZN seine Kunden mit teils heftigen Preiserhöhungen schockiert. So war der Preis in den letzten beiden Jahren schrittweise von 14,99 Euro auf 44,99 Euro angehoben worden.

Im Umkehrschluss bedeutet das jetzt: Wer beispielsweise für die Bundesliga beide Angebote nutzt, muss bald fast 81 Euro berappen – im Monat! Da ist es nicht verwunderlich, dass für so manchen langsam die Grenze erreicht ist.

Sky: Kunden-Urteil ist klar

Im Sky-Forum findet sich manche enttäuschte Stimme. „Ich mache die ganze Preistreiberei nicht mehr mit. Ich habe schon DAZN gekündigt Ende August“, schreibt beispielsweise einer. Auch auf „X“ findet sich so manche kritische Stimme: „Mittlerweile muss man 81 Euro im Monat! bezahlen, um die komplette Bundesliga sehen zu können… Verrückt!“ Das dürfte wohl noch für Diskussionen sorgen.