Boxing Day bald auch in Deutschland? Sky-Kommentator „Schmiso“ spricht Klartext

Wer auch an den Weihnachtsfeiertagen nicht ohne Sport und insbesondere Fußball auskommt, der blickt nach England. Dort steigt am 26. Dezember traditionell der Boxing Day. Während die Familien unterm Weihnachtsbaum sitzen, müssen Erling Haaland, Jürgen Klopp und Co. arbeiten.

In Deutschland dagegen ruht der Ball an Weihnachten bisher. Könnte sich das durch die Wünsche eines Investors ändern, für den die DFL zuletzt den Weg freiräumte? Sky-Kommentator Florian „Schmiso“ Schmidt-Sommerfeld macht gegenüber DER WESTEN deutlich, warum die Idee eines Boxing Day hierzulande krachend scheitern würde.

Keine Chance für Boxing Day in Deutschland

Seit einigen Jahren ist Schmidt-Sommerfeld das Gesicht und die Stimme der Premier League auf Sky. Er hat zahlreiche Spiele an Weihnachten begleitet, kennt sich daher bestens aus, weiß um den Charme dieser Partien. Selbst in Deutschland sitzen am zweiten Weihnachtsfeiertag zahlreiche Fans vor dem Fernseher, um den Boxing Day zu verfolgen. Und doch ist der Kommentator überzeugt, dass eine 1-zu-1-Übertragung in die Bundesliga keinesfalls klappen würde.

„Genau so wird es nicht funktionieren“, sagt er gegenüber DER WESTEN. „Wenn man sagt, lass da mal noch einen neuen Spieltag installieren, um Geld abzugreifen, dann ist das zum Scheitern verurteilt“, weiß er um die Skepsis der Fansszenen hierzulande.

Alle Spiele gleichzeitig?

Einen „Spezial-Spieltag“ könnte er sich aber dennoch vorstellen, sollte dies irgendwann wirklich Thema werden: „Man müsste überlegen: Was ist unser „Boxing-Day“?“ Dabei bringt er die allseits beliebte Neuner-Konferenz ins Spiel, bei der am letzten Spieltag der Saison traditionell alle Spiele gleichzeitig stattfinden.

„Vielleicht baut man irgendwann mal einen Spieltag, wo man zum Beispiel sagt: ‚Das ist jetzt unser Hinrunden-Abschluss und der kriegt auch einen Spieltag, wo alles zeitgleich angepfiffen wird und es nur kracht’“, so Schmidt-Sommerfeld.

Wichtig sei, dass man in jedem Fall überlege, was ein Gewinn für die Fans und ein Alleinstellungsmerkmal für die Bundesliga gleichermaßen sei. „Aber einem reinen Vermarktungs-Spieltag kommen die Fans schnell auf die Spur und dann würden sie sich damit sehr schwertun“, meint er.

Boxing Day: Das macht ihn aus

Bis in Deutschland solche Diskussionen geführt werden, wird es aber noch dauern. In England dagegen rollt auch am Dienstag wie gewohnt dabei. Knapp zehn Stunden Live-Fußball am Stück – da macht Schmidt-Sommerfeld auch die Weihnachtsschicht für Sky (die Übertragung beginnt am 26. Dezember um 13.20 Uhr) nichts aus.

Diese Spiele zeigt Sky am Boxing Day:

13.20 Uhr: Newcastle United – Nottingham Forest

15.30 Uhr: die Boxing Day Konferenz

15.30 Uhr: Sheffield United – Luton Town

15.30 Uhr: AFC Bournemouth – FC Fulham

20.50 Uhr: Manchester United – Aston Villa

„Selbst wenn ich freihätte, und an dem Tag bei der Familie wäre, würde mich schon beim frühen Spiel interessieren, wie sich Newcastle United schlägt“, sagt er. Auch auf die anderen Partien des Boxing Day freut er sich. „Es gibt zu jeder Zeit einen guten Grund, einzuschalten.“

Dem Sky-Kommentator selbst geht es an diesem Tag darum, eine besondere Atmosphäre zu vermitteln. „Nach dem Motto: ‚Setzt euch zu uns und genießt euren Feiertag mit uns’“, beschreibt er.