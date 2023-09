Verwirrung bei Sky: Experte Didi Hamann muss Live-Sendung verlassen

Was war denn da los? Bei den Zuschauern von Sky herrschte am Mittwochabend Verwirrung. Während einer Live-Show zur Champions League war Didi Hamann plötzlich verschwunden.

Mitten während der Champions-League-Übertragung bei Sky Austria hatte der Experte das Studio verlassen – und kam nicht wieder. Die Fußballfans staunten nicht schlecht, als auf seinem Stuhl auf einmal Ex-Profi Marko Stankovic saß.

Sky: Experte Didi Hamann verlässt Live-Show

Freiwillig war Hamann keineswegs gegangen. Schon zu Beginn der Show klang der Ex-Nationalspieler heiser. Noch bevor die Spiele von Bayern, Arsenal & Co. begannen, ließ ihn die Stimme dann endgültig im Stich.

+++ Sky geht bei Rechte-Vergabe leer aus – Pay-TV-Boss gesteht: „Hätten wir gerne gehabt“ +++

Noch vor Anpfiff der Champions-League-Spiele musste er die Sendung verlassen, erklärte Moderatorin Constanze Weiss. „Didi Hamann ist leider erkrankt. Er hat seine Stimme verloren im Laufe der Sendung hier bei uns. Deshalb haben wir den Didi nach Hause geschickt.“ Weiss schickte noch Genesungswünsche an den 50-Jährigen hinterher, bevor die Vorberichte zur Champions League am Mittwoch mit Stankovic als Experten weitergingen.

Hamann fällt während Live-Sendung aus

Im Gegensatz zu Deutschland hat Sky in Österreich weiterhin Live-Rechte an der Königsklasse, teilt sich diese mit Streamingdienst DAZN. Auch die Europa League zeigt der Pay-TV-Riese im Alpenland. Dafür war Didi Hamann am Donnerstagabend erneut als Experte eingeplant. Ob er rechtzeitig fit wird, ist noch unklar.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Mit Blick auf das Wochenende könnte auch das deutsche Programm vom Krankheitsfall betroffen sein. Jeden Samstag begleitet Hamann gemeinsam mit Moderator Michael Leopold durch die Bundesliga. Dafür muss der polarisierende Experte aber erst einmal seine Stimme wiederfinden.