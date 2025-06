Sky plant den Rechte-Hammer – bei DAZN schrillen die Alarmglocken

Kann Sky diesen Plan in die Tat umsetzen? Die letzten Jahre waren für den Pay-TV-Anbieter nicht leicht. Immer wieder schnappte sich Konkurrent DAZN wertvolle Live-Sportrechte. Besonders heftig war wohl der komplette Verlust der Champions League.

Doch der Wind dreht sich. Zwar verlor Sky bei der letzten Bundesliga-Ausschreibung die Konferenz an DAZN – doch dank der neuen „My Matchday“-Option (hier alle Infos) und der erworbenen Freitagsspiele sieht man sich in Unterföhring als Gewinner der Ausschreibung. Und jetzt deutet CEO Barny Mills noch einen Hammer an.

Sky rüstet wieder auf

In der Bundesliga zeigt man künftig mehr Spiele live, 2. Liga und DFB-Pokal blieben auch beim Pay-TV-Anbieter. Wer den fast kompletten nationalen Spitzenfußball sehen will, der kommt in Deutschland nicht an Sky vorbei. Der Sender hat seine Stellung verteidigt.

CEO Barny Mills sagt im Interview mit der „Spobis“: „Wir müssen unseren Kunden die besten Inhalte, die besten Produkte und den besten Service im Markt bieten.“ Doch das gilt nicht nur für den nationalen Fußball, sondern auch für europäische Wettbewerbe. Und so könnte die Champions League wieder in den Sky-Fokus rücken.

Neue Rechtevergabe

Denn Ende des Jahres werden die TV-Rechte für die Königsklasse neu ausgeschrieben. Mills erklärt darauf angesprochen, dass man „nach dem erfolgreichen Erwerb der Bundesliga-Rechte für die kommenden vier Jahre auch den anstehenden Ausschreibungen sehr zuversichtlich“ entgegenblicke. Damit dürfte klar sein, dass sich Sky um die Rechte an der Königsklasse bemühen dürfte.

Das untermauert auch Mills‘ Aussage, dass es ein wesentlicher Teil der Strategie sei, „die Marktführerschaft im Sport über unser Portfolio hinweg zu sichern“. Eine klare Ansage an DAZN, dass man dem Konkurrenten die Rechte wieder wegnehmen will.

Besonders interessant in diesem Zusammenhang: Mills spricht davon, im Rahmen der Gesamtstrategie „noch mehr finanziellen und strategischen Spielraum“ zu haben. Bedeutet: Anders als noch 2021 könnte der Pay-TV-Sender für die Königsklasse dieses Mal mehr bieten, um die Rechte zurückzuholen.