Sky geht bei Rechte-Vergabe leer aus – Pay-TV-Boss gesteht: „Hätten wir gerne gehabt“

Von der einstigen Monopol-Stellungen von Sky im (deutschen) Sportfernsehen ist mittlerweile nicht mehr viel zu sehen. Viele Übertragungsrechte gehen an andere Anbieter – besonders im Fußball musste Sky in den vergangenen Jahren enorm einbüßen.

Neue Rechte-Pakete zu bekommen gestaltet sich obendrein auch immer schwieriger. Die Preise für die Übertragungsrechte wachsen aufgrund des großen Marktes stetig weiter und sind selbst für einen Pay-TV-Riesen wie Sky immer schwieriger zu stemmen. Nun gesteht Sky-Boss Charly Classen, dass man vor allem zwei Ligen gerne bei Sky gehabt hätte.

Sky: Frauen-Bundesliga weiter nicht bei Pay-TV-Riese

Das Interesse am Frauenfußball wächst auch in Deutschland immer weiter. Während viele sich vor einigen Jahren noch kaum damit beschäftigt haben, steigen die Zuschauerzahlen und die Einschaltquoten bei Spielen der Frauen-Nationalmannschaft oder der Frauen-Bundesliga stetig an. Um so beliebter sind natürlich auch die Übertragungsrechte für eben jenen Wettbewerb.

Bei Sky kann man die Googlepixel Frauen-Bundesliga allerdings weiterhin nicht sehen. DAZN, MagentaSport, Sport 1 und gelegentlich ARD/ZDF zeigen die Spiele der Frauen-Bundesliga. Dass Sky in dieses Paket nicht mit eingestiegen ist, hat laut Classen vor allem einen Grund: die Free-TV-Spiele.

„Es muss sich für uns auch auszahlen. Bei der Frauen-Bundesliga erleben wir eine unglaublich starke Free-to-Air-Präsenz. Eigentlich alle Topspiele laufen im Free-TV. Was wäre dann also der Wert, der für uns geschaffen würde?“, betonte der Sky-Boss. Die meisten Zuschauer würden auf die Free-TV-Plattformen ausweichen, um sich diese Spiele anzuschauen. Für Sky ein so großer Minus-Punkt, um sich gewisse Rechte der Frauen-Bundesliga zu sichern.

NFL-Rechte „machen keinen Sinn“

Gleiches gilt auch für die NFL. Die Präsenz der US-amerikanischen Footballliga wächst in Deutschland derzeit wie kaum eine andere. Die Begeisterung und das Interesse an dem US-Sport hat in den vergangenen Jahren einen enormen Hype bekommen, der sich weiterhin ausbreitet. Doch auch hier haben die vielen Free-TV-Spiele abgeschreckt, erklärt Sky-Chef Classen.

„Bei der NFL sprechen wir von teils drei Spielen pro Woche, die RTL zeigen darf – darunter sind auch die kompletten Play-Offs. Daneben gibt es weiterhin auch den NFL Game Pass. Es ist durchaus ein interessantes Recht, zudem wird es sehr gut inszeniert. Aber in der bestehenden Konstellation und zu den aufgerufenen Preisen macht es für uns keinen Sinn – dennoch werden wir die NFL bei Sky Sport News entsprechend begleiten“, betont der Free-TV-Boss.

Neben RTL zeigt auch DAZN die NFL. In den vergangenen Jahren hat sich DAZN neben ProSiebenMaxx (und nun RTL) zu einer festen Größe in Sachen NFL-Spiele entwickelt. Umso schwieriger ist es für andere Anbieter wie beispielweise Sky in solche Rechte-Pakete einzusteigen oder gar komplett zu übernehmen.