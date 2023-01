Er schockte Sky und ganz Fußball-Deutschland – jetzt ist dieser Streamingdienst für immer verschwunden

Es war nicht weniger als ein Paukenschlag. 2016 verpasste Eurosport dem Konkurrenten Sky einen herben Schlag und sicherte sich ein Bundesliga-Rechtepaket. Eine Zeitenwende – denn seither brauchen Deutschlands Fußballfans zwei Abos, um ihr Team zu sehen.

Ein Beben mit Folgen. Die Fans waren sauer, die Sky-Kunden enttäuscht – und auch der vermeintliche Gewinner entpuppte sich als Verlierer. Der Eurosport Player kämpfte erst mit technischen Problemen, dann mit mangelnder Akzeptanz und verkaufte die Rechte schließlich weiter. Nun wurde er sogar ganz beerdigt.

Sky-Konkurrent schaltet Streamingdienst ab

Viele Jahre lang war der Eurosport Player ein Streamingdienst für Liebhaber. Wer ein ganz spezielles Tennismatch sehen oder beim Snooker-Masters auf den Nebentisch schalten wollte, war hier richtig. Doch auf einen Schlag wurde das Produkt berühmt – und für Millionen Fußballfans fast unumgänglich.

Mit einem Paukenschlag hatte sich Eurosport für seinen Player die Live-Rechte am Freitagsspiel der Bundesliga geholt. Die Zeiten, in denen ein Sky-Abo reichte, um alle Spiele zu sehen, waren auf einen Schlag vorbei und kamen nie wieder. Doch auch für den Sportsender war der Coup kein Erfolg, wie sich später herausstellen sollte.

Der Eurosport Player ist Geschichte

Die Fans waren eher sauer als dankbar. Schließlich mussten sie plötzlich mehr berappen, um alle Spiele ihres Lieblingsvereins zu sehen. Als zum Start der Übertragung auch noch technische Probleme hinzukamen, war der Eurosport Player bei vielen untendurch. Das sollte Mutterkonzern Discovery zu spüren kriegen. Die Abozahlen blieben so weit hinter den Erwartungen zurück, dass der TV-Konzern in der Pandemie die Reißleine zog, die Zahlungen an die DFL verweigerte und das Paket schließlich mitten in der Saison an DAZN weiterverkaufte.

An derart prominente Rechte traute man sich nicht wieder ran. Stattdessen wurde der Eurosport Player nun sogar komplett beerdigt. Wie der Sender Mitte Januar mitteilte, wurde der Streamingdienst abgeschaltet. Die Inhalte gehen in „Discovery+“ über, das Streamingportal der Eurosport-Mutter. Alle Abos laufen zum nächstmöglichen Termin aus.

Das Ende einer Ära, die nicht gerade als Erfolg in die Geschichte eingeht. Für Sky ein Konkurrent weniger? Vielleicht eher das Gegenteil – denn auch „Discovery+“ setzt auf Sportinhalte und könnte als mächtiger Streamingdienst noch gefährlicher sein.