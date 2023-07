Läuft das Spiel jetzt auf Sky? Läuft es auf DAZN? Oder doch wo ganz anders? Das Thema rund um die Übertragungsrechte im Fußball – insbesondere in der Bundesliga – bringt viele Fans Fans immer wieder aus der Fassung. In der Zukunft könnte die Thematik jedoch noch komplizierter werden. Es bahnt sich ein großes Rechte-Fiasko an.

Dieses Szenario scheint in Italien schon in diesem Sommer einzutreten. Die Serie A verlangt eine ganze Stange Geld für die Rechte ihrer Spiele. Derzeit möchte aber kein Sender so viel bezahlen. In knapp vier Wochen startet die neue Saison in Italien – bis dahin sollte diese Thematik geklärt sein.

Sky, DAZN und Co.: Serie A vor Rechte-Fiasko

Knapp 1,1 Milliarden Euro wollte die italienische Serie A mit den neu zu vergebenden TV-Rechten erlösen. Das ist eine enorme Summe, die bisher kein Anbieter auch nur annähernd bereit ist, zu zahlen. Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen die Gebote der Sender bei weniger als 600 Millionen gelegen haben. Ein harter Schlag für die italienische Liga!

Am vergangenen Wochenende sollen sich Ligavertreter mit Verantwortlichen von Sky, Dazn und Mediaset zu Verhandlungen getroffen haben. Ein finales Angebot oder gar eine Entscheidung sei jedoch immer noch nicht gefallen. Doch: Inzwischen soll die Liga „nur“ noch knapp 900 Millionen Euro für die Rechte verlangen. Zudem will man ein Paket für gleich fünf Jahre und somit bis 2029 vergeben – Planungssicherung und Ruhe wären somit garantiert.

Doch die Zeit rennt allen Beteiligten davon. In knapp vier Wochen beginnt die neue Saison. Im Laufe dieser Woche wollen die Ligavertreter sich erneut treffen und über die Situation beraten. Ist eine Einigung auch in den kommenden Tagen nicht in Sicht, steht womöglich auch ein eigener Ligasender zur Diskussion. Das wäre ein echter Hammer!

Bundesliga vor gleichem Schicksal?

In Deutschland steht dieser Vorgang im kommenden Frühjahr (2024) an. Der letzte Deal wurde 2020 abgeschlossen und brachte für den Vierjahreszyklus bis 2023 insgesamt 4,4 Milliarden Euro ein, die an die 36 Profiklubs ausgeschüttet werden. Bald werden die Rechte für die Saison 2025/26 neu vergeben. Diese Neuvergabe könnte ein ähnlich komplizierter Prozess wie in Italien werden.

Denn die DFL wird den Preis für die Rechte noch einmal hochschrauben. Derzeit scheint es, als wären weder Sky noch DAZN im Stande, ein solches Finanzpaket stemmen zu können. Laut bisherigen Planungen sollen die Übertragungsrechte aller Erstliga-Partien wieder an nur einen Sender verkauft werden. Sofern es kartellrechtlich erlaubt ist. Das würde die ganze Thematik wahrscheinlich noch komplexer machen. Dass ein einzelner Sender die geforderten Summen zahlen kann, gilt als unwahrscheinlich.

Auch wenn der bisherige Plan den Fans sehr entgegenkommen würde, könnte es dann zu einem Szenario wie in Italien kommen. Bis es in Deutschland so weit ist, dauert es aber noch knapp ein Jahr. Im kommenden Frühling wird es dann auch für deutsche Fußball-Fans und alle Beteiligten spannend.