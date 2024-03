Sky, DAZN & Co: Abo-Albtraum droht – wird das Rechte-Desaster in der Bundesliga NOCH schlimmer?

Werden die Fans endlich vom Abo-Wahnsinn erlöst? Wenn die Bundesliga-Rechte dieses Jahr neu vergeben werden, darf sich wieder ein Anbieter alles schnappen. Sky, DAZN oder ein neuer Anbieter könnten alle Live-Spiele zeigen, ein Abonnement würde dann reichen.

In Jubel sollten die Fans deshalb aber noch nicht ausbrechen. Denn: Auch das Gegenteil ist möglich – für die Vergabe bis 2029 wurden die Rechte-Pakete neu geordnet. Im schlimmsten Fall könnte der Spieltag komplett zersplittert werden.

Sky, DAZN & Co.: Wird das Rechte-Chaos noch schlimmer?

Die „No Single Buyer Rule“ gekippt, die DFL auf der Suche nach fanfreundlicheren TV-Lösungen – in der Bundesliga waren zuletzt positive Tendenzen zu hören für das Problem, dass die Zuschauer nervt wie kein anderes. Zwei inzwischen sündhaft teure Abos sind fällig, um alle Spiele live zu sehen. Wer auch noch Champions League, Europa League oder 3. Liga sehen will, braucht JEWEILS noch ein weiteres Abo. Zumindest in der Bundesliga könnte sich das bald ändern.

+++ Sky droht Beben – geht es bald um die nackte Existenz? +++

Greift ein Anbieter wie Sky oder DAZN tief in die Tasche, kann er ab 2025 alle Spiele erwerben. Für die Fans wäre es ein Segen. Wirklich realistisch ist dieses Szenario aber nicht. Beide aktuellen Inhaber kämpfen mit Problemen, fahren eher einen Sparkurs, als sich noch weiter aus dem Fenster zu lehnen. Und: Auch eine noch weitere Zersplittung des Spieltags ist nicht auszuschließen.

Bis zu fünf Abos möglich

Für die Periode 2025/26 bis 2028/29 hat die DFL die Pakete neu sortiert. Künftig werden nicht mehr fünf, sondern sogar sechs Live-Pakete angeboten. Grundsätzlich ist möglich, dass jedes an einen anderen Anbieter geht.

Paket A: Samstags-Konferenz

Paket B: Einzelspiele Freitagabend und Samstagnachmittag

Paket C: Samstags-Topspiel

Paket D: Sonntags-Spiele

Paket E: Free-TV-Spiele

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

DAZN am Freitag, die Konferenz auf Sky, die 15.30-Einzelspiele bei Magenta-Sport, das Topspiel bei Prime und am Sonntag AppleTV+? Möglich! Die DFL will zwar versuchen, die vielkritisierte Abo-Situation fanfreundlicher zu machen (hier mehr). Allein: Sie ist abhängig von den Geboten, die eintrudeln. Fahren Sky und DAZN ihren Poker zurück, könnten Neueinsteiger dazwischen grätschen. Am Ende wird die DFL – wie immer – das schnöde Geld entscheiden lassen.

Auch spannend:

Kann der Fan am Ende nicht einmal zwischen Konfi und Einzelspiel wählen, ohne ein zweites Abo abzuschließen? Ein Schreckens-Szenario, das zwar nicht wahrscheinlich, aber auch nicht auszuschließen ist.