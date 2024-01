Sky vs. DAZN: Rechte-Hammer perfekt! Bundesliga-Fans dürfen jubeln

Kaum etwas nervt den deutschen Fußballfan so sehr wie der wachsende Abo-Wahnsinn. Sky, DAZN, Prime, RTL, Magenta… fast jeden Tag rollt die Kugel bei einem anderen Anbieter.

Nun ist endlich offiziell: In der Bundesliga darf das Chaos bald ein Ende haben. Nach monatelanger Prüfung und Beratung hat das Bundeskartellamt bestätigt, worauf Millionen Fans gehofft haben: Die No-Single-Buyer-Rule ist gekippt. Ein Anbieter darf wieder alle Live-Rechte erwerben. Schlagen Sky oder DAZN zu?

Sky vs. DAZN: Bundesliga darf wieder an einen Anbieter gehen

Bis 2016 wussten die Fans der Bundesliga gar nicht, wie gut sie es hatten. Dann führte das Bundeskartellamt zur Eindämmung des Sky-Monopols die „No Single Buyer“-Regel ein. Die Bundesliga musste ihre Live-Rechte an mindestens zwei Anbieter vergeben. Was gut gemeint war, endete im Graus. Für die Fans bedeutete das: mehr Kosten, mehr Chaos, mehr Frust.

Das haben DFL und Bundeskartellamt inzwischen auch eingesehen. Für die im Sommer anstehende Vergabe der Bundesliga-Rechte für 2025 bis 2029 hatte die Liga die Behörde gebeten, die Regel wieder zu kippen. Das sorgte für viel Freude. Was kaum einer wusste: Beschlossen war das Aus der No-Single-Buyer-Rule noch nicht.

Bundeskartellamt bestätigt: Regel gekippt

Jetzt macht das Bundeskartellamt es endlich offiziell. Am Dienstag wurde öffentlich verkündet: „Das Vergabemodell sieht nach den Planungen der DFL anders als in den beiden vergangenen Vergabeperioden kein Alleinerwerbsverbot mehr vor. Es ist also möglich, dass ein Anbieter die Live-Rechte an allen Spielen der Bundesliga exklusiv erwerben darf.“ Nun muss Sky oder DAZN (oder ein anderer Bewerber) allerdings auch zuschlagen und alle Rechte erwerben. Ein MUSS ist das nämlich weiter nicht.

Kartellamts-Präsident Andreas Mundt erklärt dazu: „Wir sehen in den letzten Jahren durch die Aktivitäten von Unternehmen wie DAZN, RTL und auch Amazon deutlich mehr Bewegung auf dem Markt für Live-Fußballübertragungen. Insbesondere machen sämtliche Anbieter nun auch attraktive und innovative internetbasierte Übertragungsangebote. Gerade der Wettbewerb um Innovation bei der Verbreitung der Inhalte war ein wichtiges Ziel der No-Single-Buyer-Rule. Damit ist es uns möglich, dem Vorschlag der DFL zu entsprechen, bei der aktuellen Vergabe auf die generelle Vorgabe zu verzichten, dass kein Unternehmen die Live-Rechte an Bundesligaspielen allein erwerben darf.“

Wer genau gelesen hat, wird feststellen: Die Regel ist keineswegs endgültig gekippt, sondern erst einmal nur für die anstehende Vergabe der Bundesliga-Rechte. Ob das bei der folgenden im Jahr 2028 erneut so ist, müssen Sky, DAZN und die Fußballfans abwarten.