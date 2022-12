Sky, DAZN und Co.: Kracher an Weihnachten! Alle Sport-Highlights im TV und Livestream

Die meisten Menschen verbringen die Weihnachtsfeiertage im Kreise der Familie. Wer aber zwischen Gans und Schweinsbraten noch Zeit findet, der schaltet den Fernseher ein. Für Sportbegeisterte gibt es bei Sky, DAZN und Co. ein solides Live-Angebot.

Ob Handball, Football oder Fußball – wir sagen dir, welche Kracher bei Sky, DAZN und Co. an Weihnachten im TV und Livestream laufen. Und was darüber hinaus in der Sport-Welt los ist.

Sky, DAZN und Co.: Live-Sport an Weihnachten

In der Nacht zum 24. Dezember läuft bei Sky die NHL. Die Ottawa Senators treffen um 1 Uhr deutscher Zeit auf die Detroit Red Wings. Danach ist mit Live-Events erst einmal Ruhe, so richtig los geht’s bei Sky erst wieder am 26. Dezember.

Am 26. Dezember findet in England traditionell der Boxing Day statt und das heißt für die Premier League: volles Programm! Den Auftakt macht um 13.30 Uhr die Partie FC Brentford – Tottenham Hotspur. Um 16 Uhr werden dann gleich vier Partien (Crystal Palace – Fulham, Everton – Wolverhampton, Leicester City – Newcastle, Southampton – Brighton & Hove) angepfiffen. Sky zeigt alle Spiele einzeln und in der Konferenz.

Am Montagabend sind dann auch die Top-Klubs im Einsatz. Um 18.30 Uhr trifft Klopps Liverpool auf Aston Villa und um 21 Uhr gibt’s das London-Derby zwischen Tabellenführer Arsenal und West Ham United.

HBL, BBL, DEL und NFL – volles Weihnachtsprogramm

Neben dem Boxing Day in der Premier League zeigt Sky auch Sport aus Deutschland. Die deutsche Handball-Bundesliga ist im Einsatz. Um 14 Uhr spielt Magdeburg gegen Frisch auf Göppingen, um 16 Uhr zeigt Sky die Rhein-Neckar Löwen gegen ASV Hamm-Westfalen, um 18 Uhr trifft Melsungen auf Lemgo und zum Abschluss um 20 Uhr muss Kiel gegen Minden ran.

Sky ist aber nicht der einzige Sport-Sender, der über Weihnachten Live-Angebot zu bieten hat. Bei Magenta Sport läuft am 26. Dezember die deutsche Basketball-Bundesliga und die deutsche Eishockey-Liga. Bei DAZN und ProSiebenMaxx werden die Christmas-Games der amerikanischen Football-Liga NFL gezeigt.