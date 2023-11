Sky-Sportchef enthüllt Bundesliga-Hammer – ist das Rechte-Chaos bald endlich vorbei?

Sky-Abo abschließen, Bundesliga gucken – so einfach war es mal. Doch die Zeiten, in denen alle Spiele bei einem Anbieter laufen, sind lange vorbei. Seit Jahren wird die Rechte-Situation immer unübersichtlicher und frustrierender die Fans.

Mit Sorge schauen viele deshalb auf das kommende Jahr. Doch wenn 2024 die Bundesliga-Rechte neu vergeben werden, könnte sich die Lage der Fans endlich zum Positiven wenden. Im Interview mit unserer Redaktion lässt Sky-Sportchef Charly Classen aufhorchen – und hoffen.

Sky-Sportchef: DFL will Bundesliga-Gucken einfacher machen

Mit dem Jahreswechsel beginnt der Milliarden-Poker: Anfang 2024 startet die Ausschreibung der nächsten Bundesliga-Rechte. Die letzten Vergaben hatten für die Fans selten gute Nachrichten parat. Die Abo-Situation wurde immer unübersichtlicher, komplizierter und teurer. Der Frust immer größer.

Nun wachsen die Hoffnungen auf eine Entspannung der zerfahrenen Situation. Einst hatte das Kartellamt mit besten Absichten die „No Single Buyer Rule“ eingeführt, um ein Monopol zu verhindern. Die Regel war der Anfang allen Übels – und wurde endlich wieder gekippt. Das heißt: Ein Anbieter darf theoretisch wieder alle Rechte kaufen und damit alle Spiele zeigen.

Sky-Sportchef: „Glaube, dass für den Fan vieles einfacher wird“

Doch selbst wenn es dazu nicht kommt, besteht Grund zur Hoffnung für alle Fans mit Abo-Frust. Denn: Wie Sky-Sportchef Charly Classen unserer Redaktion exklusiv verriet, hat sich die DFL den Aufschrei der Fußballfans zu Herzen genommen. Mit Blick auf die bald beginnende Bundesliga-Rechtevergabe enthüllt er: Der Verband hat diesmal besonders ein Auge darauf, den TV-Kunden das Leben leichter zu machen.

„Die Fans interessiert vor allem: Kommt alles aus einer Hand? Das hängt ganz davon ab, was in der Auktion passiert. Und die ist nun mal kein Wunschkonzert. Da zählen in erster Linie die harten Fakten: Wer bietet wie viel Geld?“, sagt Classen im Interview mit dieser Redaktion. „Doch es gibt noch einen weiteren, weniger beachteten, aber dennoch wichtigen Aspekt: die Vermarktung.“

Dazu gehöre auch die Frage, „ob und wie man Pakete mit DAZN schnüren und der Kunde am Ende beides als Bundle kaufen kann“. Das Bauchgefühl des Sportchefs lässt Hoffnung aufkeimen. „Ich glaube, dass da für den Fan vieles einfacher wird.“

Ob sich Sky, DAZN oder ein neuer „Big Player“ alle Rechte unter den Nagel reißen wird, weiß noch keiner. „Wir planen mit allem“, sagt Classen deutlich. Doch selbst wenn es wieder mehrere Anbieter geben wird, soll es künftig zumindest möglich sein, sich ganz unkompliziert alle Spiele auf den heimischen Fernseher holen. Ein Lichtblick.

Das ganze Interview mit Sky-Sportchef Charly Classen mit mehr Enthüllungen zur Bundesliga-Rechtevergabe, Formel 1, NFL und dem Tuchel-Zoff kannst du ab Sonntag auf DERWESTEN.de lesen.