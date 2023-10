Sky bekommt heftigen Gegenwind – diesen Plan kann sich der Pay-TV-Riese abschminken

Sportschau oder Topspiel? Diese Frage müssen sich die Fußballfans in Deutschland jede Woche aufs Neue stellen. Denn die Kult-Show mit den Bundesliga-Highlights und das Samstagabend-Spiel laufen auf ARD und Sky parallel.

Eine unnötige Konkurrenz-Situation – findet Sky-Sportchef Charly Classen und forderte lautstark eine Verlegung der Sportschau. Nun kam die Antwort der ARD. Und die hätte deutlicher nicht ausfallen können.

Sky: ARD verteilt deutliche Absage

„Vollkommen verrückt!“ Mit deutlichen Worten kritisierte der Sky-Sportchef jüngst im DWDL-Interview, dass die Sportschau und das Samstagabend-Spiel der Bundesliga zeitgleich laufen. „Das jetzige Modell ist für den deutschen Fußballfan ausgesprochen unfreundlich.“ Einer muss weichen, meint Classen – und für ihn ist klar, dass es die Sportschau ist. Schließlich zahlen die Pay-TV-Anbieter den Großteil der Zeche bei den Bundesliga-Rechten.

„Eine Sportschau am späteren Abend wäre eindeutig besser“, sagte Classen. Denkt das „Erste“ genauso? Läuft die 60 Jahre alte Kult-Sendung nach der Rechte-Vergabe im nächsten Sommer am späten Abend?

Absage an Sky-Pläne: „Keinesfalls“

„Nein“, sagt Axel Balkausky. Der ARD-Sportkoordinator erteilt den Sky-Forderungen eine mehr als deutliche Absage. „Keinesfalls werden ARD und ZDF zu später Stunde gegeneinander ausstrahlen“, sagt er der „Sport Bild“. Mit dem „Aktuellen Sportstudio“ läuft im ZDF um 23 Uhr bereits eine Sportsendung mit Bundesliga-Highlights. Diese Konkurrenz-Situation würde für die Öffentlich-Rechtlichen noch weniger Sinn machen. An eine Sportschau zur Prime Time (20.15 Uhr) verschwendet Balkausky offenbar nicht einmal einen Gedanken.

Die Pläne eines konkurrenzlosen Samstag-Topspiels kann sich Sky abschminken. Und der Sportchef der ARD geht noch weiter. Er setzt den Bundesliga-Verband mit Blick auf die nächste Rechtevergabe regelrecht unter Druck. „Die DFL muss wissen, inwiefern sie die Gesellschaft auch in Zukunft an der Bundesliga teilhaben lassen will, oder ob sie breite Bevölkerungskreise von der zeitnahen Berichterstattung im TV ausschließen möchte.“

Top-News:

Schon jetzt läuft kaum ein Bundesliga-Spiel frei empfangbar im TV. Die Gier nach noch höheren Erlösen könnte die DFL dazu bewegen, das Free-TV noch mehr aus der Rechte-Vergabe auszugrenzen. Für die Fußballfans, die ein Abo ablehnen, wäre das ein Super-GAU.