Gibt Sky den Bundesliga-Samstag auf? „Müssen flexibel sein“

Samstag, 15.30 Uhr, Bundesliga-Konferenz auf Sky: Millionen Fußball-Fans freuen sich am Wochenende besonders auf diesen Tag, wenn mehrere Spiele der besten deutschen Liga gleichzeitig angepfiffen werden.

Doch wird das auch in Zukunft so bleiben? Bei Sky gab es in der Vergangenheit schon einige Änderungen – und sie werden vermutlich nicht die einzigen geblieben sein. Die Frage ist, ob auch der Bundesliga-Samstag bald betroffen sein könnte.

Sky: Rechte-Vergabe steht bevor

Im kommenden Jahr ist es wieder so weit. Nach vier Jahren werden 2024 die TV-Rechte für die Bundesliga neu vergeben. Für die Bewerber wie Sky, DAZN und Co. geht es um die Zeitspanne von 2025 bis 2029.

Pay-TV-Sender Sky möchte auch im kommenden Jahr die Rechte-Periode mit der Bundesliga und 2. Bundesliga ausstatten, wie Sky-Boss Charly Classen im Interview mit „DWDL“ erklärt.

„Wir sind aktuell der größte Partner der DFL und wollen das auch bleiben. Ich werde keine Details nennen, auf welchen Konstellationen unser Fokus liegt. In einer Ausschreibung geht es letztlich auch darum: Was ist man selbst bereit zu tun und was tun andere? Entsprechend gibt es viele Konstellationen, die sich während des Bieterprozesses ergeben können. Und wir werden uns in Anbetracht dessen so flexibel wie möglich aufstellen“, führte er aus. Muss dafür dann vielleicht sogar der Bundesliga-Samstag weichen? Beide Fußball-Ligen sind dem Unternehmen aber mehr als nur wichtig. Aus den Aussagen jedenfalls lassen sich allerdings weitere Veränderungen raushören, die vermutlich auch den beliebtesten Fußball-Tag in Deutschland betreffen könnten.

Wer schnappt sich die Bundesliga-Rechte?

Doch die Konkurrenz um die Bundesliga-Rechte ist groß. Experten zweifeln allerdings, ob der Pay-TV-Sender Sky und Streaming-Riese DAZN erneut bereit wären, so tief in die Tasche zu greifen. Neben den beiden „Big Playern“ halten noch ARD, ZDF und Sat.1 die Rechte, was dem Profifußball rund 1,1 Milliarden Euro pro Spielzeit einbringt.

Ein anderer Interessent soll wohl auch bald dazustoßen. Wie nämlich „World Soccer Talk“ und „AppleInsider“ berichten, befindet sich der Technologie-Gigant Apple bereits in Verhandlungen mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL). So soll es in den Gesprächen zwar erst einmal um die Rechte für die USA und Kanada gehen, allerdings ist Apple mit seinem Streamingdienst TV+ oftmals an globalen Lizenzen interessiert. In Nordamerika liegen die Rechte bis zum Ende der Saison 2025/26 bei ESPN beziehungsweise DAZN.