Sky: Droht der Verlust der ganzen Bundesliga? Diese Worte lassen nichts Gutes erahnen

Sportlich blickt Sky auf schwere Jahre zurück. Nach Jahrzehnten als Pay-TV-Platzhirsch ist die Konkurrenz immer größer und aggressiver geworden – und fügte dem Anbieter schwerwiegende Verluste zu.

Und das Ende der Fahnenstange ist womöglich noch nicht erreicht. Vollmündig kündigt Hauptkonkurrent DAZN an, Sky weitere Rechte klauen zu wollen. Ist die Bundesliga bald ganz futsch?

Sky: Konkurrent bläst zum nächsten Angriff

Es sind Worte, die für Sky nichts Gutes erahnen lassen. Gegenüber dem Medienmagazin „DWDL“ kündigt DAZN weitere Angriffe auf die ganz großen Fußballrechte an. Trotz Preiserhöhung, heftiger Kritik und dickem Minus denkt der Streamingdienst gar nicht daran, seine Rechte-Offensive zu bremsen.

Fast alle Spiele der Champions League sowie die Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga hat der neue Riese Sky schon abgenommen. Weitere sollen folgen. Alice Mascia, Deutschland-Chefin von DAZN, stellt klar: „Natürlich möchte ich möglichst alle Rechte besitzen“ – immerhin mit der Einschränkung, dass es „wirtschaftlich sinnvoll“ sein soll. Ganz sicher dürften auch weitere Bundesliga-Rechte dazugehören.

„Big Player“ drängen auf den Markt

Weil sich zeitgleich auch andere „Big Player“ in den Markt drängen, könnte die Bundeliga-Übertragung von Sky in großer Gefahr sein. Amazon besitzt bereits UCL-Rechte, Netflix, Disney und Co. wird ebenfalls Interesse nachgesagt. Mit der jüngsten Champions-League-Rechtevergabe hatte Sky schon praktisch nichts mehr zu tun. Die nächste Rechtevergabe in der Bundesliga steht 2024 an. Gegen die Mega-Konzerne könnte Sky auch hier leer ausgehen – und die Bundesliga gänzlich verlieren.

Der Freitag und der Sonntag sind schon weg, der Samstag könnte nächstes Jahr folgen. Bei den immer weiter steigenden Preisen könnte auch den Fans vor den Bildschirmen schlechte Nachrichten blühen. Weitere Preiserhöhungen scheinen bei den Forderungen von DFL, UEFA und Co. praktisch unumgänglich.