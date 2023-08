Sky verschenkt Paket – so kommst du kostenlos an ein begehrtes Angebot

Dem Bundesligaauftakt fiebert man auch bei Sky entgegen. Mit dem Start in die 61. Bundesligasaison kehrt die wichtigste Sport-Übertragung für den Sender zurück. Damit ist man ab sofort für zahlreiche Fußball-Fans wieder interessant und relevant.

++ DAZN-Kommentator spricht Klartext – „Dann würde ich wahrscheinlich aufhören“ ++

Um noch mehr Zuschauer zu einem Abonnement zu bewegen, hat sich Sky nun ein besonderes Angebot ausgedacht. Der Sender aus Unterföhring verschenkt für kurze Zeit ein beliebtes Paket – die Sache hat für viele jedoch einen Haken.

Sky verteilt Angebot gratis

Übertragung ist nicht gleich Übertragung. Wer beispielsweise die höchste Deutsche Spielklasse verfolgen will, hat mehrere Optionen. Einzelspiel oder Konferenz ist dabei vielleicht die größte Streitfrage am Samstagnachmittag.

++ Sky mit Verkündung vor Bundesliga-Start – „Große Neuerung“ ++

Allerdings gibt es auch bei der Übertragungsart verschiedene Möglichkeiten. Seit einiger Zeit bietet der Pay-TV-Anbieter einige Inhalte in UHD und nicht mehr nur in Full HD an. Wer in diesen Genuss kommen will, muss bei Sky für gewöhnlich draufzahlen. Fünf Euro mehr kostet das beste Bild.

Für kurze Zeit wird das UHD-Paket nun allerdings kostenlos verteilt. Damit lassen sich beispielsweise auch die Rennen der Formel 1 oder Serien von HBO und Warner Bros sehen.

Angebot hat einen Haken

Allerdings hat das schöne Geschenk wie so oft einen Haken. Denn über ein Jahr kostenloses UHD-Angebot können sich nur Neukunden freuen, die bei Sky einen Jahresvertrag abschließen. Für sie entfallen die Kosten für die Extra-Option in den ersten zwölf Monaten.

So kann man zwar bis zu 60 Euro sparen, verlängert man seinen Vertrag anschließend, muss man die fünf Euro extra jedoch bezahlen. Kunden die bereits ein Abonnement besitzen, gehen dieses Mal leer aus.

Hier bekommst du weitere Nachrichten:

Zudem müssen Kunden, die den Streamingdienst WOW benutzen weiterhin überhaupt darauf warten, dass sie UHD nutzen können. Wie „Digitalfernsehen“ schreibt, ist dies trotz Ankündigungen seitens Sky derzeit immer noch nicht möglich.