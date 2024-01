Sky: Radikaler Schlussstrich bahnt sich an – dieser Schritt lässt tief blicken

Bei Sky wird am laufenden Band umgebaut, optimiert und verändert. Nun könnte der nächste radikale Schritt bevorstehen. Vieles deutet darauf hin, dass ein Angebot bald Geschichte ist.

Erst vor drei Jahren rief Sky eine große Unterhaltungs-Offensive aus. Davon ist heute nicht mehr viel übrig. Einige Entertainment-Angebote habe schon wieder das Zeitliche gesegnet. Nun droht womöglich dem nächsten das Aus.

Sky: Nächstes Angebot vor dem Aus?

Die Konkurrenz immer stärker, die Rechte immer teurer. Mit dem Fokus auf Fußball stand der Pay-TV-Riese auf immer dünnerem Eis. Eine Unterhaltungs-Offensive sollte ein gesundes zweites Standbein werden. Doch vom starken Programm, den Kooperationen und Angeboten ist nur wenige Jahre später nicht mehr viel übrig.

Immer mehr wurde bei Sky zuletzt im Unterhaltungs-Segment gestrichen. Die heftigste Veränderung: Die Eigenproduktionen wurden allesamt gecancelt. Nun folgt womöglich das nächste Aus. Beim Streaming-Angebot „Wow“ könnte ein ganzes Paket aus dem Programm fliegen.

Serien-Abo bei Wow kaum noch zu finden

Filme, Serien und Sport lassen sich bei Wow als Einzel-Abo abschließen. Die jüngsten Berichte, das Serien-Paket fliege komplett raus, dementiert Sky. Ein Schritt rund um das Thema lässt nun aber tief blicken. Das Serien-Einzel-Abo ist bei den Angeboten kaum noch zu finden. Um es zu abonnieren, muss man regelrecht tricksen: Erst das Abo „Filme und Serien“ in den Warenkorb legen, dann in den Warenkorb gehen und das Film-Abo händisch wieder rauslöschen. Nur so kommt man an das Serien-Einzelpaket.

Sky macht potenziellen Kunden den Abschluss eines Abonnements schwer – dieser Schritt lässt tief blicken. Angesichts dieser Neuerung dürfte niemand überrascht sein, wenn das Serien-Abo bald aussortiert und an das Film-Abo angegliedert wird.